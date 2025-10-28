رئیس کنفرانس نسلکشی کوردها: ۴۵ نوزاد در شکم مادرانشان در گورهای دستهجمعی دفن شدهاند
پروفسور یاسین کریم، رئیس پنجمین کنفرانس علمی بینالمللی نسلکشی کوردها، با استناد به شواهد پزشکی قانونی اعلام کرد که بیش از ۱۸۲ هزار شهروند بیگناه زنده به گور شدهاند
پروفسور یاسین کریم، رئیس این کنفرانس نسلکلشی کوردها، روز سهشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، در آغاز برگزاری این کنفرانس، بر نقش علم در شناساندن نسلکشی ملت کورد به جهان تأکید کرد. او اظهار داشت: "ما دانشمندان، چراغ روشنگر این مسئله هستیم و میخواهیم به تمام دنیا بگوییم که جنایتی بیسابقه علیه ما صورت گرفته است."
دکتر یاسین کریم افزود: بر اساس شواهد علمی پزشکی قانونی، اثبات شده است که بیش از ۱۸۲ هزار شهروند بیگناه زنده به گور شدهاند. وی به عنوان نمونهای دلخراش، به گور دستهجمعی "حضر، جافایتی" اشاره کرد و گفت: "تنها در این گور، ۴۵ نوزاد در شکم مادرانشان هنگام شهادت بودهاند که سن همهی آنها با تصاویر پزشکی مشخص است."
او توضیح داد که تمام حملات علیه ملت کورد، از دوران رژیم بعث تا حملات داعش علیه کوردهای ایزدی، مسیحیان، کاکهایها و نیروهای پیشمرگه، با هدف محو هویت ملت کورد انجام شده است.
رئیس کنفرانس، از پرزیدنت بارزانی به دلیل حمایتها و راهنماییهای مستمر ایشان در پروندهی گورهای دستهجمعی قدردانی کرد. وی همچنین از مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، و دفتر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان که مشوق و حامی اصلی برگزاری این کار علمی بودهاند، تشکر و قدردانی کرد.