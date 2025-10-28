این پروژه با هدف تامین گاز طبیعی برای نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی کواشی اجرا شده است

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، پروژه راهبردی خط لوله‌ی گاز طبیعی از اربیل به دهوک را در شهر دهوک افتتاح می‌کند.

هدف اصلی‌ این پروژه، تامین گاز طبیعی برای نیروگاه‌ ۱۰۰۰ مگاواتی کواشی در شهرستان سمیل است و گامی مهم در جهت تامین انرژی‌ جایگزین و پاک برای این منطقه محسوب می‌شود. این خط لوله به طول ۱۹۸ کیلومتر با هزینه‌ی ۵۹۱ میلیون دلار توسط شرکت "کار" اجرا شده است.

نیروگاه‌ی گازسوز کواشی نیز خود پروژه‌ای مهم در بخش تولید انرژی در اقلیم کوردستان است که ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق را دارد. این پروژه توسط شرکت "ماس گروپ هولدینگ" و بر اساس قراردادی با دولت اقلیم کوردستان در چارچوب سیستم (Build, Own, Operate) (ساخت، مالکیت، بهره‌برداری) در حال اجراست.