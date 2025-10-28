تولید برق اقلیم کوردستان با بهرهبرداری از گاز طبیعی به ۵۶۰۰ مگاوات افزایش مییابد
مدیرکل تولید برق اقلیم کوردستان اعلام کرد که با افزایش تولید گاز طبیعی، ظرفیت تولید برق این اقلیم با افزودن ۱۴۰۰ مگاوات دیگر به ۵۶۰۰ مگاوات خواهد رسید
فارس میرخان، مدیرکل تولید برق اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگویی با کوردستان ۲۴ اعلام کرد که با افزایش تولید گاز طبیعی، میزان تولید برق ملی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
به گفتهی میرخان، در حال حاضر میزان تولید برق ۴۲۰۰ مگاوات است، اما با رسیدن گاز طبیعی، ۱۴۰۰ مگاوات دیگر به شبکهی برق اقلیم کوردستان اضافه خواهد شد. با این حساب، مجموع تولید به ۵۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.
اختصاص ۱۰۰۰ مگاوات به استان دهوک
مدیرکل تولید برق اقلیم کوردستان تصریح کرد که بخش عمدهای از این افزایش تولید برای حل مشکل برق استان دهوک اختصاص خواهد یافت. وی افزود: «۱۰۰۰ مگاوات از این برق اضافی برای استان دهوک است. پیش از این، نیروگاه برق دهوک به دلیل کارکرد با گازوئیل و مشکلات ولتاژ، آنطور که باید مورد بهرهبرداری قرار نمیگرفت، اما اکنون با رسیدن گاز طبیعی، این نیروگاه به طور کامل وارد مدار میشود و این منطقه دیگر با مشکل برق مواجه نخواهد بود.»
میرخان همچنین تاکید کرد که استفاده از گاز طبیعی نه تنها هزینهی تولید را کاهش میدهد، بلکه برق با کیفیت بالاتری نیز تولید میکند.