پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی از (کَهلا نزارکی) بازدید کردند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از یکی از نمادهای مظلومیت مردم کوردستان در جریان نسل‌کشی‌ توسط رژیم سابق عراق، بازدید کردند.

بارگاه بارزانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عصر امروز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر، پرزیدنت مسعود بارزانی از (کَهلا نزارکی) در استان دهوک بازدید کرد.

در بیانیه آمده است که در این بازدید مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و شماری از مسئولان حزبی و دولتی، پرزیدنت بارزانی را همراهی کرده‌اند.

(کَهلا نزارکی) یکی از نمادهای مظلومیت مردم کوردستان در دوران رژیم سابق عراق است که در آن شمار بسیاری از هم‌میهنان کورد به طرز وحشیانه‌ای مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و شهید و نسل‌کشی شده‌اند.

بارگاه بارزانی تائید کرد که قرار است (کَهلا نزارکی) به یک موزه ملی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و قربانیان نسل‌کشی تبدیل شود.

در بیانیه آمده است که در جریان این بازدید پرزیدنت بارزانی از روند تبدیل (کَهلا نزارکی) به موزه تاریخی و ملی نسل‌کشی مطلع شده است.

پرزیدنت بارزانی به شهدا ادای احترام و صوره فاتحه قرائت کرد.

نسل‌کشی (کَهلا نزارکی) بخشی از مرحله هشتم عملیات نسل‌کشی انفال توسط رژیم سابق عراق در کوردستان بود.

ب.ن