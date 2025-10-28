1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها به رهبری کوردها در ترکیه، خواستار لغو فوری حکم بازداشت یکی از اعضای خود شد.

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها به رهبری کوردها – دم‌پارتی در ترکیه، امروز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به حکم بازداشت صادر شده برای هدی کایا، معاون سابق دم‌پارتی، واکنش نشان داد و گفت:«این تصمیم ناعادلانه و غیرقانونی علیه هدی کایا، باید فورا لغو شود.»

زیلان لونتوغلو، وکیل هدی کایا در پستی در ایکس، از صدور حکم بازداشت کایا خبر داد.

مجلس زنان دم‌پارتی امروز سه‌شنبه، با انتشار بیانیه‌ای از این حکم انتقاد کرد و اظهار داشت:«ما حکم 1.5 سال زندان صادر شده برای رفیق هدی کایا را که به دلایل قانونی بی‌اساس صادر شده است، نمی‌پذیریم. این حکم ناعادلانه و غیرقانونی علیه هدی کایا باید فورا لغو شود»

هدی کایا پیش از نیز در ترکیه به زندان محکوم شده و پس از سپری کردن دوران محکومیت‌اش، آزاد شده است.

او به اتهام حمایت از مقاومت کوبانی در برابر داعش، محاکمه شد و هشت ماه زندان را تحمل کرد.

Önceki dönem HDP Milletvekilimiz ve yol arkadaşımız Hüda Kaya, yaşamını darbelere karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamıştır.



Hüda Kaya yoldaşımız hakkında hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle verilen 1,5 yıl hapis cezasını kabul etmiyoruz. #HüdaKaya’ya yönelik haksız… pic.twitter.com/82SgqWWY0P — DEM Parti Kadın Meclisi (@DemPartiKadin) October 28, 2025

ب.ن