اربیل (کوردستان٢٤) – مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، امروز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر، پیشنهاد داد که ایران و شرکای تجاری منطقه‌ای‌اش برای تقویت تجارت در بحبوحه تحریم‌های فلج‌کننده غرب، یک واحد پول مشترک ایجاد کنند.

سال‌ها اعمال تحریم‌های بین‌المللی، که عمدتا توسط ایالات متحده به دلیل برنامه هسته‌ای تهران اعمال شده است، اقتصاد ایران را به شدت تضعیف کرده است.

آخرین اقدامات در ماه سپتامبر، پس از ماه‌ها دیپلماسی هسته‌ای متوقف شده، توسط سازمان ملل متحد دوباره اعمال شد.

پزشکیان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران گفت که پیوندهای مذهبی و فرهنگی در منطقه می‌تواند شرایطی را برای ارتباط و همکاری نزدیکتر ایجاد کند.

به گزارش وب‌سایت ریاست جمهوری، او در دیدار با رمضان رحیم‌زاده، وزیر کشور تاجیکستان، گفت:"حتی یک واحد پول مشترک می‌تواند در منطقه برای کمک به ارتقای توسعه اقتصادی، اتخاذ شود."

سازمان همکاری اقتصادی که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس شد، اکنون ۱۰ عضو، از جمله پنج کشور آسیای میانه، دارد و هدف آن تقویت تجارت منطقه‌ای است.

ایران که در قلب خاورمیانه قرار دارد و طبق گزارش بانک جهانی بیش از ۹۱ میلیون نفر جمعیت دارد، موقعیت جغرافیایی خود را پلی بین آسیا و اروپا می‌داند.

تهران با وجود تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای خود، به دنبال فرصت‌های اقتصادی است.

کشورهای غربی، به رهبری ایالات متحده و با حمایت اسرائیل، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند و تهران آن را رد می‌کند.

پزشکیان گفت اگر کشورهای منطقه از نظر اقتصادی و فرهنگی متحد شوند، می‌توانند بر موانع اعمال شده توسط قدرت‌های خارجی غلبه کنند.

ای‌اف‌پی/ب.ن