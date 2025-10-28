مسرور بارزانی: بسیار امیدوارم اینبار پارت دموکرات پیروزی بزرگ کسب کند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان بر اهمیت انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق و پیروزی لیست پارت دموکرات در آن تاکید کرد و توانمندی حزب در بغداد را موجب حفظ حقوق قانونی مردم کوردستان دانست.

امروز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر، مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، در دهوک با اعضای دفتر تشکیلات حزب در آن استان دیدار کرد.

وی در این دیدار بر اهمیت انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق و پیروزی لیست پارت دموکرات کوردستان در آن تاکید کرد.

مسرور بارزانی گفت: توانمندی پارت دموکرات در بغداد یک ضرورت است تا حقوق قانونی مردم کوردستان حفظ شود و کیان اقلیم کوردستان قوی باشد.

او تاکید کرد: پارت دموکرات کوردستان نه فقط از حقوق مردم کوردستان، بلکه از نظام فدرالی و تجربه دموکراسی و حقوق همه جوامع عراق دفاع می‌کند.

معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، گفت: با اتکا به پروردگار و مردم کوردستان و هواداران پارت دموکرات، بسیار امیدوار است که اینبار پارت دموکرات پیروزی بزرگ کسب کند.

ب.ن