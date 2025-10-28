شیخ باز: تولید گاز به مرحله خودکفایی رسیده و نیاز همه نیروگاههای برق را تامین میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر اجرایی شرکت کار گروه، اعلام کرد که تولید گاز به مرحله خود کفایی رسیده است و در حال حاضر نیاز همه نیروگاههای برق اقلیم را تامین میکند.
امروز سهشنبه ۲۸ اکتبر، شیخ باز کریم برزنجی، مدیر اجرایی شرکت کار گروه، در گفتوگو با گزارشگر کوردستان۲۴، وضعیت تولید گاز در اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد که تولید گاز به مرحله خودکفایی رسیده است و در حال حاضر نیاز همه نیروگاههای برق را تامین میکند. او ابراز امیدواری کرد که در آینده منابع گاز بیشتر توسعه پیدا کنند تا خواستههای بخش صنعت و تولید برق را تامین کنند.
شیخ باز در خصوص تولید نفت نیز گفت که نفت تولید شده در اقلیم کوردستان به طور کامل به شرکت بازاریابی نفت عراق – سومو، تحویل داده میشود و فقط ۵۰ هزار بشکه از آن به پالایشگاههای داخلی اقلیم اختصاص داده میشود.
امروز سهشنبه مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، طرح خط لوله انتقال گاز طبیعی اربیل – دهوک را افتتاح کرد و در چارچوب آن از تلاشهای شرکتهای داخلی اقلیم کوردستان در بخش انرژی قدردانی کرد.
