نخست وزیر اقلیم کوردستان: تولید گاز را دو برابر کردهایم
اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که افتتاح خط لوله انتقال گاز طبیعی اربیل - دهوک به افزایش تولید برق در سراسر اقلیم کوردستان کمک خواهد کرد.
امروز سهشنبه ۲۸ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در مراسمی که در دهوک برگزار شد، طرح خط لوله انتقال گاز طبیعی اربیل - دهوک را افتتاح کرد.
نخست وزیر پس از مراسم افتتاحیه در سخنانی گفت:«خدا را شکر میکنیم که به ما فرصت اجرای این طرحها را برای مردم کوردستان داد.»
او با اشاره به اینکه هدف آنها ارائه طرحهای خدماتی بیشتر به اقلیم کوردستان است، گفت:«دولت اقلیم کوردستان با شرکتهای دانا گاز و کار، سرمایهگذاری بیشتری در بخش گاز انجام داده است. ما تولید گاز خود را دو برابر کردهایم. این به ما امکان میدهد برق بیشتری را تامین کنیم.»
مسرور بارزانی با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان سرشار از گاز، نفت و مواد معدنی است، گفت:«ما میخواهیم کوردستان را به منطقهای تبدیل کنیم که برق تمام عراق و مناطق اطراف آن را تامین کند. این طرح به ما کمک میکند تا به محیطی پاکتر دست یابیم.»
در مورد طرح روشنایی نیز اظهار داشت:«بیش از ۴ میلیون شهروند از طرح روشنایی بهرهمند شدهاند. سال آینده، سراسر اقلیم کوردستان از خدمات برق ۲۴ ساعته برخوردار خواهد شد. طرحی که امروز افتتاح میکنیم بسیار استراتژیک و مهم است و به افزایش تولید برق در سراسر اقلیم کوردستان کمک خواهد کرد.»
او با تاکید بر اینکه منابع طبیعی اقلیم متعلق به همه مردم آن است، گفت:«این منابع متعلق به همه مردم کورد است، نه به هیچ فرد یا حزبی.» وی افزود که دولت «هیچ تمایزی بین مناطق اقلیم کوردستان» قائل نیست و به توسعه در سراسر کوردستان متعهد است.
نخست وزیر افزود که میخواهند در بخش برق با دولت فدرال همکاری بیشتری داشته باشند.
بارزانی از افتتاح قریبالوقوع خط لوله انتقال گاز بین خورمور و چمچمال خبر داد و از برنامههایی برای تنوعبخشی به انرژی خورشیدی پرده برداشت. او گفت که دولت در حال کار بر روی طرحی است تا شهروندان بتوانند از انرژی خورشیدی استفاده کنند و بانکها با ارائه وام، دسترسی خانوارها را تسهیل کنند.
او همچنین از شهروندان اقلیم کوردستان خواست که از محیط زیست محافظت کنند و در مصرف برق صرفهجویی کنند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان با اذعان به چالشهای موجود در تکمیل چنین طرحهای استراتژیک، از اجرای موفقیتآمیز آنها که «رویاهای بسیاری را به واقعیت تبدیل کرده است» ابراز قدردانی کرد و آن را گامی اساسی در مسیر اقلیم کوردستان به سوی استقلال انرژی و رشد اقتصادی دانست.
ب.ن