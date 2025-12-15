استقبال از یک هیئت عالی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در اربیل

3 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – یک هیئت عالی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، وارد اربیل شد و قرار است دیدارهای مهمی با مقامات اقلیم کوردستان داشته باشد.

عصر امروز دوشنبه ۱۵ دسامبر، امید خوشناو، استاندار اربیل و هوشیار سیویلی، مسئول روابط خارجی پارت دموکرات کوردستان، در فرودگاه بین‌المللی اربیل از یک هیئت عالی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به ریاست جین شین، معاون وزیر امور خارجه آن کشور، استقبال کردند.

در این دیدار ضمن خیرمقدم گویی به هیئت مهمان، درباره برنامه و اهداف سفر این هیئت گفت‌وگو شد و بر پیشبرد بیشتر روابط بین اقلیم کوردستان و کشور چین، تاکید شد.

بر پایه بیانیه استانداری اربیل، قرار است هیئت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این سفر با مقامات بلندپایه اقلیم کوردستان دیدارهای مهمی انجام دهد.

ب.ن