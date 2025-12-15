2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – مقامات سوری، امروز دوشنبه ۱۵ دسامبر، پس از بازداشت کوتاه مدت، ایاد شربجی، روزنامه‌نگار سوری-آمریکایی را که به تحریک درگیری‌های فرقه‌ای متهم شده بود، آزاد کردند.

ایاد شربجی در ویدئویی که در مقابل کاخ دادگستری سوریه گرفته شده بود، اعلام کرد که آزاد شده است و گفت که بعدا جزئیات بیشتری را به اشتراک خواهد گذاشت.

این روزنامه‌نگار مستقر در آمریکا که به گفته یکی از بستگانش روز یکشنبه دستگیر شد، از منتقدان قدیمی بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه بود که در دسامبر سال گذشته در حمله‌ای به رهبری اسلام‌گرایان سرنگون شد.

او از آن زمان انتقادات خود را به مقامات جدید سوریه نیز گسترش داده است، مقاماتی که هنوز در مورد بازداشت او اظهار نظری نکرده‌اند.

ایاد شربجی در یک پست قبلی فیسبوک گفته بود که هنگام فرود در دمشق در اوایل این ماه، توسط نیروهای امنیتی فرودگاه از شکایتی که توسط یک وکیل علیه او مطرح شده بود، مطلع شد، که او را به چندین جرم، از جمله تحریک درگیری‌های فرقه‌ای، بر اساس قانون جرایم سایبری سوریه، متهم می‌کرد.

به گفته انجمن روزنامه‌نگاران سوریه، او روز یکشنبه در مقابل اداره تحقیقات جنایی حاضر شد.

این انجمن اعلام کرد که بازداشت او پس از اظهاراتی که درباره «نسل جدید در ادلب» مطرح کرده بود، صورت گرفته است.

شربجی، که در ایالات متحده برای الجزیره کار می‌کند، پنج ماه پیش ویدئویی را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده بود که در آن گفته بود:«نسل بزرگ شده در ادلب در یک فضای سنی مذهبی که همه دیگران را دشمن می‌داند، در بحران هستند و نیاز به درمان دارند.»

او بعدا توضیح داد که منظورش فقط روشن کردن چالش‌های ادلب بوده است، جایی که رهبران فعلی سوریه در طول جنگ داخلی کنترل آن را در دست داشتند و از آنجا حمله برق‌آسایی را که منجر به سرنگونی اسد شد، آغاز کردند.

«ابزار ارعاب»

حامیان مقامات جدید، کمپینی آنلاین علیه ایاد شربجی به راه انداخته بودند و حتی او را تهدید به مرگ کرده بودند.

در طول اقامتش در دمشق، او در برنامه «گفت‌وگوی اصلی» تلویزیون دولتی سوریه ظاهر شد و ویدئوهایی را به صورت آنلاین منتشر کرد.

ایاد شربجی پس از انجام رژه نظامی به مناسبت سالگرد سقوط اسد، از «شعارهای مذهبی» و «شعارهای جهادی» سربازان انتقاد کرد و گفت که «احساس نمی‌کنم این ارتش کشور من باشد».

دستگیری او انتقاد روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت.

حازم دکل، روزنامه‌نگار و دوست شربجی، نوشت که «اتهامات مبهم؛ تهدید صلح مدنی و تحریک فرقه‌گرایی در اینجا به عنوان ابزار ارعاب استفاده می‌شوند، نه به عنوان معیارهای قانونی روشن.»

مطبوعات تحت حکومت اسد برای دهه‌ها کاملا مسکوت بودند و قانون جرایم سایبری که آزادی‌ها را محدود می‌کند، همچنان پابرجاست.

از زمان به قدرت رسیدن مقامات جدید، شعله‌ور شدن خشونت‌های فرقه‌ای در قلب منطقه علویان در ساحل مدیترانه و در استان سویدای با اکثریت دروزی، صدها نفر از اعضای جوامع دینی را کشته است.

اعضای نیروهای امنیتی و متحدان آنها در هر دو مورد دست داشته‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن