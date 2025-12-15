پرزیدنت بارزانی از سفیر ایران در عراق استقبال کرد

21 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی و سفیر ایران در عراق بر پیشبرد بیشتر روابط دوجانبه بر مبنای منافع مشترک در همه زمینه‌ها تاکید کردند.

روز دوشنبه ۱۵ دسامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیرمام از محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق استقبال کرد.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، در این دیدار که فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل نیز حضور داشت، اوضاع منطقه به طور کلی و اوضاع سیاسی عراق و روابط بین اربیل و بغداد مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

در بیانیه آمده است که در این دیدار همچنین درباره روابط بین اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو شد و دو طرف بر پیشبرد بیشتر روابط بر مبنای منافع مشترک در همه زمینه‌ها تاکید کردند.

ب.ن