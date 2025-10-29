والا فرید: برخی طرفها در بغداد قصد کودتا علیه قانون اساسی را دارند
عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان هشدار داد که عدم اجرای قانون اساسی و نظام فدرالی، عراق را به سوی فروپاشی میبرد
والا فرید، عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، اظهار داشت که عدم اجرای قانون اساسی و نظام فدرالی، عراق را به سوی فروپاشی میکشاند.
والا فرید، که در برنامهی "باسی روژی کوردستان۲۴" سخن میگفت، تأکید کرد که لازم است توجه احزاب سیاسی کوردستان به بغداد معطوف شود که قانون اساسی را نقض کرده است. وی افزود: «این قانون اساسی که عراق نوین بر پایهی آن بنا نهاده شده، توسط مقامات عراقی به رنگی بر روی کاغذ تبدیل شده است.» او دلیل مشارکت پارت دموکرات کوردستان در دولت عراق را اجرای قانون اساسی دانست، اما گفت که مقامات بغداد قانون اساسی را بیارزش کردهاند.
فرید ادامه داد: «اگر آنها میخواهند عراق یکپارچه بماند و دولت همهی اقشار باشد، باید قانون اساسی اجرا شود. با عدم اجرای قانون اساسی و نظام فدرالی، عراق فرو میپاشد.» وی همچنین افزود: «این زنگ پایانی برای پایبندی عراق به اجرای قانون اساسی است. پارت دموکرات کوردستان تهدید نمیکند، اما آنها را از ذهنیت متمرکزگرایی برحذر میدارد.»
والا فرید خاطرنشان کرد: «قانون اساسی مادر همهی قوای کشور است. هر یک از آنها که قانون اساسی را نقض کنند، آیندهی خوبی نخواهند داشت.» وی تصریح کرد که ۵۶ مادهی قانون اساسی مربوط به نظام فدرالی و چندین ماده نیز مختص اقلیم کوردستان است، به عنوان اقلیمی در چارچوب دولت فدرال عراق که اجرا نشده و نقض شده است. او افزود: «ذهنیت مقامات بغداد مانع از تأسیس شورای دولتی شده که به اقلیم کوردستان و تمام عراق خدمت میکند.» وی همچنین گفت: «آنها تلاش میکنند تا علیه قانون اساسی کودتا کرده و آن را اصلاح کنند، زیرا با تثبیت نظام فدرالی موافق نیستند؛ بنابراین باید از این امر جلوگیری کنیم.»
این عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان اظهار داشت که مشارکت آنها برای بنا نهادن عراق نوین، به منظور تثبیت نظام فدرالی بود، اما آنها تاکنون خلاف آن عمل کردهاند. وی افزود: «لذا گفتمان ما رو به بغداد است و همچنین برجسته کردن نقضهای قانون اساسی، تنها برای اجرا و تثبیت قانون اساسی و نظام فدرالی است. آنها قانون اساسی را بر اساس خواست و منافع خود اجرا میکنند.»
وی تأکید کرد: «اگر پارت دموکرات کوردستان در بغداد ضعیف باشد، اقلیم کوردستان در معرض خطر قرار میگیرد؛ بنابراین پارت دموکرات کوردستان باید با قدرت به بغداد بازگردد و نیروها و احزاب سیاسی کوردستانی نیز باید در مسائل ملی با پارت دموکرات کوردستان همنظر باشند.»