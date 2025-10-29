دهها فرماندهی قسد برای ادغام در ارتش جدید سوریه آماده شدهاند
نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) لیست رسمی فرماندهان و یگانهای نظامی خود را برای ادغام در ارتش جدید سوریه به ائتلاف بینالمللی ارائه کردهاند
در گامی مهم به سوی یکپارچهسازی نیروهای نظامی، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) لیست رسمی فرماندهان و یگانهای نظامی خود را که قرار است در ارتش جدید سوریه ادغام شوند، به ائتلاف بینالمللی ارائه کردهاند.
بر اساس اطلاعات "نورس پرس"، این لیست شامل نام تقریباً ۷۰ فرماندهی عالیرتبهی قسد است که نقش برجستهای در نبرد علیه سازمان داعش داشتهاند.
جزئیات روند ادغام
روند ادغام به شرح زیر خواهد بود:
- سه لشکر اصلی قسد در ارتش سوریه ادغام شده و در مناطق جزیره، فرات و دیرالزور مستقر خواهند شد.
-سه تیپ ویژهی قسد تحت فرماندهی ستاد کل ارتش سوریه قرار خواهند گرفت.
- یک منبع اشاره کرده است که ۳۰ درصد از پستهای ستاد کل ارتش جدید سوریه به فرماندهان قسد تعلق خواهد گرفت.
- یکی از تیپهای ویژه، مختص عملیات ضدتروریسم خواهد بود و با هماهنگی ائتلاف در سراسر سوریه فعالیت خواهد کرد.
مظلوم عبدی، پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای آنها «بخش قدرتمندی از ارتش جدید سوریه را تشکیل خواهند داد» و یگانهای ضدتروریسم نیز به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد. همچنین، غرب نیز تأیید کرده است که قسد لیست خود را ارائه داده و ابراز امیدواری کرده که روند یکپارچهسازی «به زودی» اتفاق بیفتد.
از سوی دیگر، فرستادهی ویژهی ایالات متحده، پیشتر اعلام کرده بود که قسد «توانایی ادغام با ارتش سوریه را دارد» و احترام زیادی برای آنها قائل هستند.
هیئتی نظامی از قسد در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۵) به دمشق سفر کرده بود. سیپان حمو، عضو فرماندهی کل قسد، اعلام کرده بود که به «تفاهم شفاهی» دست یافتهاند، اما هنوز هیچ توافق رسمی امضا نشده است.