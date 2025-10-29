پنج نامزد انتخاباتی به دلیل تخلف در تبلیغات در اربیل جریمه شدند

دفتر انتخابات عراق در اربیل اعلام کرد که پنج نامزد به دلیل نصب بنرهای تبلیغاتی در نزدیکی مراکز رأی‌گیری، جریمه‌ی نقدی شده‌اند

1 ساعت پیش

دفتر انتخابات عراق در اربیل اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانین، نصب بنرهای تبلیغاتی نامزدها و احزاب در نزدیکی مدارس و مکان‌هایی که رأی‌گیری در آن‌ها انجام می‌شود، ممنوع است.

مروان محمد، مسئول دفتر اربیل کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، امروز سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۴ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۵)، به وب‌سایت کوردستان۲۴ گفت: «تاکنون پنج مورد تخلف در حوزه‌ی استان اربیل در طول کارزار انتخاباتی ثبت شده است.»

وی همچنین اشاره کرد که این تخلفات شامل نصب بنرهای نامزدها در نزدیکی مدارس بوده که به عنوان مراکز رأی‌گیری تعیین شده‌اند و این امر خلاف دستورالعمل‌ها و قوانین انتخاباتی است.

مروان محمد افزود: «میزان جریمه‌ی نقدی برای هر یک از این نامزدها دو میلیون دینار بوده است.»

انتخابات دوره‌ی ششم عراق قرار است در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برگزار شود.