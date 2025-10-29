مدیرکل بازرگانی: سیلوی کویه ظرفیت ۴۰ هزار تن گندم را خواهد داشت

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل بازرگانی اقلیم کوردستان، می‌گوید که به دستور نخست‌وزیر اقلیم یک سیلوی بزرگ گندم با ظرفیت ۴۰ هزار تن در شهر کویه احداث می‌شود.

امروز چهارشنبه ۲۹ اکتبر، نوزاد شیخ کامل، مدیرکل بازرگانی اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴، گفت: به دستور نخست وزیر، مسرور بارزانی، یک سیلوی بزرگ و پیشرفته در شهر کویه احداث می‌شود.

وی افزود که احداث این سیلو به منظور ارائه خدمات به کشاورزان کویه و اطراف انجام می‌شود و موجب احیای بخش کشاورزی منطقه خواهد شد.

او در ادامه توضیح داد:«سیلو در مساحت ۲۵ دونم احداث می‌شود و ظرفیت ۴۰ هزار تن گندم را خواهد داشت.»

نوزاد شیخ کامل، گفت: تاکنون محل احداث سیلو مشخص نشده‌ است، اما به زودی پس از مشخص شدن محل احداث، ساخت آن آغاز می‌شود.

احداث سیلوی بزرگ کویه، یکی دیگر از طرح‌های راهبردی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در آن شهر است که در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی می‌شود.

کامران حویزی، مدیر کشاورزی کویه به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: در سال جاری ۱۶ هزار و ۸۳۰ تن گندم از کشاورزان کویه تحویل گرفته‌اند.

سیلوی جدید، محصول گندم شهرهای کویه و تَقتَق و بخش‌های دیگله، آشتی، سیگرکان و سکتان را انبار می‌کند که در یک سال معمولی زراعی در مجموع به ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تن می‌رسد.

ب.ن