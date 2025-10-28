ترامپ: خیلی بد است که اجازه ندارم برای سومین دوره نامزد شوم
اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه ۲۹ اکتبر، گفت که «اجازه» ندارد برای سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورش نامزد شود و محدودیتهای تعیین شده در قانون اساسی ایالات متحده را تصدیق کرد.
ترامپ و هوادارانش بارها سوال نامزدی این مرد ۷۹ ساله برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۸ را مطرح کردهاند که باعث نگرانی مخالفان و تشویق حامیانش شده است.
ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان گفت:«من بالاترین آمار نظرسنجی را که تا به حال داشتهام، دارم و میدانید، بر اساس آنچه خواندهام، حدس میزنم اجازه ندارم نامزد شوم، بنابراین خواهیم دید چه میشود... خیلی بد است.»
قانون اساسی ایالات متحده، روسای جمهور را به دو دوره محدود میکند و ترامپ دوره دوم ریاست جمهوری خود را در ژانویه آغاز کرد.
ترامپ که دوره اول خود را از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ گذراند، اغلب اشاره میکند که هوادارانش از او خواستهاند که علیرغم محدودیت قانون اساسی، فراتر از دوره فعلی خود حکومت کند.
این ستاره سابق برنامههای واقعنمای تلویزیونی، اخیرا کلاههای قرمزی را که شعار «ترامپ ۲۰۲۸» روی آنها نقش بسته بود، روی میزی در دفتر بیضیشکل خود به نمایش گذاشته است.
یک نظریه رایج در میان هواداران او این است که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، میتواند در سال ۲۰۲۸ با ترامپ برای ریاست جمهوری نامزد شود.
ترامپ این هفته این ایده را رد کرد و امروز چهارشنبه گفت که «کاملا مشخص است» که نمیتواند دوباره نامزد شود.
او گفت:«اما ما افراد فوقالعاده زیادی داریم.»
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری در ساختمان کنگره به خبرنگاران گفت که با ترامپ در مورد تلاش برای دوره سوم صحبت کرده است، اما «مسیر آن را نمیبیند».
جانسون گفت:«این یک دوره عالی بوده است، اما فکر میکنم رئیسجمهور محدودیتهای قانون اساسی را میداند و من و او در مورد آنها صحبت کردهایم.»
جانسون افزود:«متمم بیست و دوم قانون اساسی وجود دارد» و گفت در حالی که ترامپ از طعنه زدن به دموکراتها با شعارها و کلاههایی با عنوان «ترامپ ۲۰۲۸» روی آن لذت میبرد، قانون اساسی واضح است.
جانسون افزود:«من راهی برای اصلاح قانون اساسی نمیبینم زیرا حدود ۱۰ سال طول میکشد... برای تصویب آن به دو سوم کنگره و سه چهارم ایالتها نیاز دارید. من مسیر آن را نمیبینم.»
صحبت از دوره سوم ریاست جمهوری پس از آن مطرح شد که استیو بنون، مشاور سابق ترامپ و یکی از ایدئولوگهای اصلی جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم»، هفته گذشته گفت:«برنامهای برای نگه داشتن او در کاخ سفید وجود دارد.»
بنون به اکونومیست گفت:«او قرار است دوره سوم را داشته باشد. ترامپ قرار است در سال ۲۰۲۸ رئیس جمهور شود. و مردم فقط باید با این موضوع کنار بیایند.»
بنن در پاسخ به سوالی درباره متمم بیست و دوم قانون اساسی که محدودیت دورههای تصدی را الزامی میکند، گفت:«گزینههای مختلفی وجود دارد. در زمان مناسب، طرح را ارائه خواهیم کرد.»
