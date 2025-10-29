مسرور بارزانی و شیخ نهرو بر دفاع از حقوق قانونی مردم کوردستان تاکید کردند

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رئیس طریقت علی قادریه کسنزانی در جهان، بر اهمیت دفاع از حقوق قانونی مردم کوردستان، تاکید کردند.

امروز چهارشنبه ۲۹ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از شیخ نهرو شیخ محمد کسنزانی، رئیس طریقت علی قادریه کسنزانی در جهان، استقبال کرد.

در این دیدار درباره اوضاع عمومی اقلیم کوردستان و آخرین تحولات و پیشامدهای عراق تبادل نظر شد و بر اهمیت دفاع از حقوق قانونی مردم کوردستان تاکید شد.

ب.ن