کمیسیون انتخابات عراق پایان مهلت تبلیغات و تحویل مدارس را اعلام کرد
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، زمان پایان تبلیغات انتخاباتی را اعلام و از هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از مدارس به عنوان مراکز رأیگیری خبر داد
کمیسیون انتخابات عراق مهلت پایان تبلیغات انتخاباتی را اعلام و تأکید کرد که هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای تحویل گرفتن مدارس به منظور استفاده از آنها به عنوان ایستگاههای رأیگیری را آغاز کرده است.
جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز چهارشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۵)، ، به وبسایت کوردستان۲۴ گفت که تبلیغات انتخابات عراق در ساعت ۷ صبح روز ۱۷ آبان (۸ نوامبر) به پایان میرسد.
سخنگوی کمیسیون انتخابات بر لزوم پایبندی احزاب سیاسی به این مهلت و دستورالعملهای کمیسیون تأکید کرد.
به گفتهی غلای، تقریباً ۹ هزار مدرسه در سراسر عراق به عنوان مراکز رأیگیری تعیین شدهاند و از تاریخ ۱۴ آبان (۵ نوامبر) تا ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) تحت اختیار کمیسیون قرار خواهند گرفت.
در خصوص اعلام تعطیلی در روزهای انتخابات، سخنگوی کمیسیون توضیح داد که تصمیمگیری در مورد تعطیلی در صلاحیت کمیسیون نیست و تنها ریاست شورای وزیران میتواند روزهای تعطیل را تعیین کند. کمیسیون تنها درخواست تحویل گرفتن مدارس را کرده و صحبتی از تعطیلی نکرده است.
قرار است انتخابات دورهی ششم پارلمان عراق در تاریخ ۲۰ آبان ماه آینده (۱۱ نوامبر) برگزار شود.