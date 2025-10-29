افزایش نقش زنان در مناصب عالی و حساس دولت اقلیم کوردستان

کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان فرصت‌های بیشتری را برای زنان توانمند فراهم کرده تا پست‌های کلیدی را در بخش‌های مختلف به عهده بگیرند

16 دقیقه پیش

در گامی مهم برای تقویت جایگاه زنان، کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان فرصت‌های بیشتری را برای زنان کارآمد و لایق فراهم کرده تا پست‌های عالی و حساس را در حوزه‌های مختلف به عهده بگیرند. نمونه‌ی بارز این تغییر، آغاز به کار دو زن رهبر در دو بخش مهم بهداشت و ترافیک است.

دکتر نورجهان، پس از ۴۰ سال، برای نخستین بار به عنوان مدیر کل بیمارستان رزگاری در اربیل منصوب شد. دکتر نورجهان علی شعبان، که کمتر از ۲۰ روز است کار خود را آغاز کرده، این اقدام را نشانه‌ی اعتماد دولت به توانایی‌های زنان می‌داند.

دکتر نورجهان علی شعبان، مدیر کل بیمارستان رزگاری، به کوردستان۲۴ گفت: «در این مرحله که زن به خود اهمیت می‌دهد و توانایی‌های خود را نشان می‌دهد، دولت نیز اهمیت بیشتری به او می‌دهد. وظایفی که به زن سپرده می‌شود، به این دلیل است که زن با دقت وارد کارها می‌شود و اهمیت کامل به آن می‌دهد تا به نتیجه‌ی خوبی برسد. کابینه‌ی نهم نیز زنان را در پست‌های مهم قرار داده و امیدواریم در آینده جایگاه بهتری نیز داشته باشند.»

دیلان عبدالله، مدیر مهندسی ترافیک اقلیم کوردستان، می‌گوید: «بسیاری اوقات ساعت دو و سه شب، حتی پنج صبح، به تنهایی و بدون راننده از پروژه‌ها بازدید کرده‌ام تا از کارها اطمینان حاصل کنم. بی‌گمان این امر به آرامش و امنیتی بازمی‌گردد که کابینه‌ی نهم برای ما زنان فراهم کرده است.»

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار، ۱۹۲ سازمان ویژه‌ی حقوق زنان در اقلیم کوردستان وجود دارد و تنها در بخش قضائی ۵۶۸ زن مشغول به کار هستند.

«تقویت زنان یکی از اصول عدالت اجتماعی و پیشرفت ملی است. فراهم آوردن زمینه برای آن‌ها باعث می‌شود که نقش مهمی در تغییرات و پیشرفت‌های جامعه ایفا کنند.»