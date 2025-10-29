ضعف این دوره از پارلمان‌ عراق تأثیر منفی مستقیمی بر زندگی شهروندان داشته است

دوره‌ی پنجم پارلمان عراق به عنوان ضعیف‌ترین و بدترین دوره‌ی پارلمان در تاریخ سیاسی این کشور شناخته می‌شود. روزنامه‌ی "العربی الجدید" با استناد به چندین منبع سیاسی و حقوقی، گزارشی منتشر کرده که در آن بر شکست و ضعف این دوره از پارلمان و تأثیر مستقیم آن بر زندگی شهروندان تأکید شده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، از مجموع ۲۵۶ جلسه‌ی مورد نیاز، تنها ۱۴۰ جلسه برگزار شده است. هیچ جلسه‌ای نیز در زمان مقرر خود برگزار نشده است. در خصوص حضور نمایندگان، از مجموع ۳۲۹ نماینده، میانگین حضور در هر جلسه تنها ۱۷۳ نماینده بوده است.

این گزارش به برکناری محمد حلبوسی، رئیس پارلمان، به اتهام فساد و آغاز به کار محمود مشهدانی به جای او اشاره می‌کند. مشهدانی نیز به عنوان فردی ناتوان در اداره‌ی پارلمان توصیف شده است.

شکست در قانون‌گذاری

در سطح قانون‌گذاری، دوره‌ی پنجم به عنوان نقطه‌ی ضعف شناخته شده است. قوانین مهم مرتبط با زندگی شهروندان متوقف شده‌اند:

- قانون حشد الشعبی با اعتراضات مواجه شده است.

-قانون نفت و گاز هنوز به رأی گذاشته نشده است.

-قانون مقیاس حقوق‌ها تصویب نشده است.

-قانون احوال شخصیه تصویب شد، اما با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود.

ضعف در نقش نظارتی

پارلمان در نقش نظارتی خود نیز ضعیف عمل کرده است. هشت فرآیند استیضاح کامل نشده‌اند. با وجود غیبت‌های زیاد نمایندگان در جلسات، هیچ یک از آن‌ها مجازات نشده‌اند، در حالی که بر اساس آیین‌نامه‌ی داخلی، نمایندگانی که در یک‌سوم جلسات غایب باشند، باید از کار نمایندگی برکنار شوند.

تأثیر نیروهای سیاسی

تأثیر نیروهای سیاسی بر کار پارلمان به عنوان یکی دیگر از جنبه‌های ضعف دوره‌ی پنجم مطرح شده است. احزاب بزرگ عمداً جلسات را متوقف کرده‌اند و اختلافات سیاسی تأثیر منفی بر کار قانون‌گذاری و نظارت داشته است.

پیامدها برای شهروندان

شکست‌های پارلمان تأثیر منفی بر شهروندان داشته و منجر به کاهش اعتماد عمومی به پارلمان و کندی و عقب‌نشینی در عملکرد و برنامه‌های دولت شده است. پرسش بی‌جواب این است که آیا عراقی‌ها در انتخابات آینده می‌توانند پارلمانی را انتخاب کنند که واقعاً به آن‌ها خدمت کند یا خیر؛ پاسخ آن پس از انتخابات مشخص خواهد شد.