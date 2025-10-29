مسئول دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان در مراسم روز ملی ترکیه در اربیل، بر اهمیت روابط دوجانبه‌ی میان اقلیم و ترکیه و حمایت اقلیم از برقراری صلح و ثبات در ترکیه تاکید کرد

3 ساعت پیش

سفین دزه‌ای، مسئول دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، روابط دوجانبه‌ی میان اقلیم و ترکیه را مهم و تاریخی توصیف کرد.

مسئول دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، در سخنرانی خود در مراسم روز ملی ترکیه که از سوی کنسولگری‌ی این کشور در اربیل برگزار شده بود، اظهار داشت: «دولت اقلیم کوردستان و تمامی احزاب سیاسی اقلیم، از روند صلح در ترکیه حمایت می‌کنند. به‌ویژه بارزانی، رئیس اقلیم و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، موفقیت این روند را حائز اهمیت می‌دانند و امیدوارند که این فرایند به پایان خشونت و بازگشت ثبات، رواداری و همزیستی برای مردم ترکیه منجر شود.»

انتخابات پارلمانی عراق

دزه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص انتخابات پارلمانی عراق گفت: «کارزار انتخاباتی به شیوه‌ی عادی و به دور از خشونت در جریان است. ما امیدواریم که انتخاباتی شفاف و موفق برگزار شود و دولت آینده‌ی عراق در اسرع وقت تشکیل گردد؛ دولتی که پایبند به قانون اساسی باشد و در خدمت شهروندان قرار گیرد. همچنین، این دولت باید به انجام وظایف خود در قبال دولت و مردم اقلیم کوردستان متعهد باشد.»

روابط دوجانبه‌ی اقلیم و ترکیه

مسئول دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان در پایان اظهارات خود افزود: «روابط دوجانبه‌ی میان اقلیم و ترکیه بسیار خوب است و در تمامی زمینه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌ی بازرگانی، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری هستیم. تعداد زیادی شرکت ترکی در اقلیم کوردستان فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، روابط فرهنگی عمیقی میان ما وجود دارد و امیدواریم این روابط همواره ادامه یابد.»