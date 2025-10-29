هیئت دم پارتی با رئیس‌جمهور ترکیه‌ دیدار می‌کند و کمیسیون پارلمانی صلح نیز میزبان وزرای خارجه و دادگستری خواهد بود

2 ساعت پیش

دو نشست سرنوشت‌ساز درباره‌ی روند صلح در ترکیه‌ برگزار می‌شود. هیئت دم پارتی برای امرالی با رئیس‌جمهور ترکیه‌ دیدار خواهد کرد. همزمان، کمیسیون روند صلح نیز میزبان دو وزیر خواهد بود.

بر اساس اطلاعات رسانه‌های نزدیک به پارت برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، قرار است فردا پنجشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۵)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه‌، با هر یک از پروین بولدان و میتهات سنجار، نمایندگان پارلمان از دم پارتی و اعضای هیئت امرالی، دیدار کند.

این نشست که سومین دیدار بین دو طرف خواهد بود، به عنوان یک تحول جدید و مهم در روند صلح تلقی می‌شود. قرار است آخرین مراحل روند صلح و گام‌های قانونی مربوط به این روند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این در حالی است که پ.ک.ک. در روزهای گذشته در مراسمی گامی تاریخی برداشت و تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه‌ خارج کرد که این امر به عنوان گامی مثبت برای پیشرفت روند صلح تلقی می‌شود.

اردوغان در خصوص این نشست اعلام کرده است که با هیئت دم پارتی آخرین تحولات مربوط به این روند را بررسی خواهند کرد.

هم‌زمان با این تحولات، فردا پنجشنبه، کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی، که در پارلمان ترکیه‌ ویژه‌ی روند صلح تأسیس شده است، برای شانزدهمین بار تشکیل جلسه می‌دهد.

در بخش اول این نشست، هاکان فیدان، وزیر خارجه‌ی ترکیه‌، میزبانی می‌شود که ابعاد دیپلماتیک این روند را مورد بحث قرار می‌دهد. در بخش دوم نیز، یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه‌، میزبانی می‌شود و قرار است ابعاد قانونی این روند را برای اعضای کمیته تشریح کند.

هر دو وزیر قرار است نظرات وزارتخانه‌های خود را در خصوص آخرین مراحل این روند ارائه دهند و سپس به پرسش‌های اعضای کمیته در مورد این روند پاسخ خواهند داد.

وزیر دادگستری در خصوص این نشست اعلام کرده است که کمیسیون پارلمان گام‌های چشمگیری برمی‌دارد و وزارت دادگستری نیز در نشست کمیسیون، گام‌های قانونی لازم مربوط به این روند را بررسی خواهد کرد.