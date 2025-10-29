رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در حوزه‌ی انتخاباتی کرکوک اعلام کرد که با بازگشت پارت دموکرات به کرکوک، تغییرات زیادی در این شهر ایجاد شده است

4 ساعت پیش

شاخوان عبدالله، رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در حوزه‌ی انتخاباتی کرکوک برای انتخابات دوره‌ی ششم عراق، روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، در جریان شرکت در بخش خبری ساعت ۱۸:۰۰ کوردستان۲۴ اعلام کرد: «کرکوک برای پارت دموکرات اهمیت ویژه‌ای دارد، از زمان ملا مصطفی بارزانی تا کنون، و هر زمان که کرکوک به بارزانی نیاز داشته، او آماده بوده است.»

شاخوان عبدالله گفت: «در سال ۲۰۰۵، مسرور بارزانی به سهم شورای امنیت اقلیم کوردستان، دستور استخدام سه هزار جوان را برای کرکوک صادر کرد. هم‌زمان، دستگاه امنیت در کرکوک، داقوق و تا مندلی تأسیس شد. اگر این نیرو وجود نداشت، آن زمان کرکوک در برابر گروه (القاعده) پیش از تشکیل گروه(داعش) شکست می‌خورد، زیرا هر روز انفجار در این شهر رخ می‌داد.»

شاخوان عبدالله همچنین گفت: «با حمله‌ی عناصر داعش به کرکوک، پرزیدنت بارزانی خود در آنجا حضور داشت و بر اوضاع نظارت می‌کرد و نیروی زیادی از پیشمرگه را در کرکوک مستقر ساخت.»

وی تأکید کرد که تا زمانی که قانون اساسی اجرا نشود، آنچه اکنون وجود دارد، تحمیلی تلخ و واقعیتی بر کرکوک است. در گذشته و حال نیز، شهروندان این شهر تنها به پرزیدنت بارزانی و پارت دموکرات باور داشته‌اند که می‌تواند در این وضعیت تغییر ایجاد کند.

وی همچنین افزود که از سال ۲۰۲۱، پرچم کوردستان را در کرکوک برافراشتیم. آن زمان که پرچم کوردستان را برافراشتیم، استاندار کنونی کرکوک در آن شهر نبود. دستاوردهایی که برای کرکوک به دست آورده‌ایم، با حمایت رهبری پارت دموکرات انجام شده است. شهروندان کرکوک هر روز به ما می‌گویند که با بازگشت شما، تغییراتی در این شهر رخ داده است.

وی همچنین اظهار داشت که ساکنان این شهر امید زیادی به پارت دموکرات دارند، اما تا کنون بخشی از ادارات این شهر دارای افراد شوونیست هستند و نفت کرکوک به صورت قاچاق منتقل می‌شود. حتی این موضوع را به نخست‌وزیر عراق نیز گفته‌ایم و او این مسئله را انکار نکرد. همزمان، کارمندان کورد هر روز برکنار و عرب‌ها جایگزین آن‌ها می‌شوند.