حزب دَم پارتی خواستار اجرای فوری گام‌های قانونی مرتبط با روند صلح از سوی دولت ترکیه شد

2 ساعت پیش

حزب دموکراتیک خلق‌ها (دَم پارتی) اعلام کرده است که دولت ترکیه باید هرچه سریع‌تر گام‌های قانونی مربوط به روند صلح را به اجرا درآورد.

روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، شورای برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دَم) پس از برگزاری نشستی، بیانیه‌‌ی مربوط به آن را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که در نشست مذکور، روند صلحی که بیش از یک سال است ادامه دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.

این حزب همچنین اشاره کرده است که پ.ک.ک. در دوازدهمین کنگره‌ی خود، انحلال خود را اعلام کرد و در جدیدترین تحولات نیز تصمیم به خروج تمامی نیروهایش از مرزهای ترکیه گرفته است. بنابراین، این گام باید به عنوان یک نقطه‌ی عطف چشمگیر در زمینه‌ی دموکراسی، قانون و روند صلح تلقی شود و گام‌های قانونی و سیاسی لازم باید در اسرع وقت به اجرا درآیند.

همچنین در این بیانیه تأکید شده است که صلح تنها با خاموش شدن سلاح‌ها محقق نمی‌شود، بلکه با به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک، پایدار خواهد شد.

روز یکشنبه، در یک کنفرانس مطبوعاتی که در دامنه‌ی کوه قندیل و با حضور ۲۵ نفر از اعضای مسلح برگزار شد، صبری اوک، عضو شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک.)، گام عملی جدید حزبش را در مورد روند جدید صلح در شمال کوردستان و ترکیه اعلام کرده بود.