پرزیدنت بارزانی: پارت دموکرات از ابتدا به انتخابات و رأی مردم باور داشته و همواره اول بوده است

پرزیدنت مسعود بارزانی بارزانی در دهوک اعلام کرد که پارت دموکرات از ابتدا به انتخابات و رأی مردم و شهروندان باور داشته و از اولین انتخابات تا آخرین آن همواره رأی اول بە خود اختصاص داده است

1 ساعت پیش

دفتر بارزانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی در شهر دهوک با جمعی از اقشار و گروه‌های مختلف مردم این شهر دیدار و گفتگو کرد.

در این بیانیه آمده است که پرزیدنت بارزانی در این نشست سخنرانی کرد و به چندین محور مرتبط با وضعیت کنونی و انتخابات دوره‌ی ششم مجلس نمایندگان عراق پرداخت.

بارزانی در مورد انتخابات در کوردستان و عراق گفت که در سال ۱۹۹۱ و در زمان قیام، کسی به انتخابات فکر نمی‌کرد و این ما بودیم که از انتخابات سخن گفتیم.

وی همچنین تأکید کرد که پارت دموکرات از ابتدا به انتخابات و رأی مردم و شهروندان باور داشته و از اولین انتخابات تا آخرین آن همواره مجموع اولین آراء را به دست آورده است.

ایشان اظهار داشت که پارت دموکرات همواره خود را مسئول دانسته و هیچ‌گاه از مسئولیت شانه خالی نکرده و مسئولیت را به گردن کسی نینداخته است؛ برعکس، مسئولیت دیگران را نیز بر عهده گرفته است.

بر اساس این بیانیه، پرزیدنت بارزانی ابراز امیدواری کرد که پس از انتخابات، وضعیت بهبود یابد، تغییر کند و مشکلات حل شوند. ایشان مجدداً از مردم کوردستان به دلیل پایداری‌شان در برابر تمامی توطئه‌ها و موضوع عدم ارسال حقوق آنان از سوی دولت فدارل، تشکر کرد و گفت که مردم ثابت کردند که در برابر هیچ چیز سر خم نمی‌کنند.

پرزیدنت بارزانی، در بخش دیگری از این نشست، به قانون اساسی عراق اشاره کرد و گفت که اگر این قانون اساسی به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

همچنین در مورد انتخابات، تأکید کرد که هر انتخاباتی اهمیت خاص خود را دارد و این بار نیز باید قدرت و جایگاه بزرگ پارت دموکرات را به همگان نشان دهیم. هر کسی که وجدان داشته باشد، می‌داند که وظیفه‌ی حفاظت از کوردستان بر عهده‌ی چه کسی است و همچنین می‌داند که خدماتی که در زمینه‌ی آبادانی، آموزش، بهداشت، خدمات، امنیت، ثبات، اقتصاد، رونق، توسعه‌ی زیرساخت‌های کوردستان و پروژه‌های راهبردی و توسعه‌ی بخش راه‌ها و گردشگری انجام شده، توسط پارت دموکرات صورت گرفته است که این‌ها به آسانی به دست نیامده‌اند.

وی همچنین به حفاظت از آب و اهمیت پروژه‌های سدها وآب‌بند‌ها اشاره کرد که برای آینده‌ی کوردستان از اهمیت زیادی برخودارند و مردم در آینده خواهند دانست که چه کار بزرگی انجام شده است.

دفتر بارزانی همچنین افزود که فرهنگ و تمدن همزیستی در کوردستان محور دیگری از سخنرانی بارزانی بود و در این زمینه بر افتخار به این فرهنگ بزرگ در کوردستان و تثبیت و تداوم بیشتر اصول همزیستی تأکید کرد.

همچنین در مورد تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان، بارزانی به تداوم تلاش‌ها بین پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان بر اساس استحقاق انتخاباتی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که دولت جدید هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

ایشان همچنین خواستار آن شد که کمپین تبلیغات انتخاباتی دوره‌ی ششم مجلس نمایندگان عراق با آرامش و به دور از خشونت برگزار شود.