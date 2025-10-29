پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با اقشار مختلف نینوا و شنگال، بر اهمیت این مناطق برای اقلیم کوردستان تاکید کرد و هشدار داد که در صورت نفی فدرالیسم و قانون اساسی، دیکتاتوری را نخواهند پذیرفت

1 ساعت پیش

دفتر بارزانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایشان عصر روز، چهارشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، در شهر دهوک با جمعی از اقشار مختلف نینوا و شنگال دیدار و گفتگو کرده است.

پرزیدنت بارزانی در این دیدار، ضمن ایراد سخنرانی، اظهار داشت: «نینوا و شهر موصل با ساکنان و خاک خود، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند و این منطقه امتدادی برای اقلیم کوردستان، به‌ویژه دو استان دهوک و اربیل، و بالعکس است.» وی همچنین به روابط تاریخی اشاره کرد و نینوا را از منظر همزیستی، به «عراق کوچک‌شده‌ای» تشبیه کرد.

نقش پیشمرگه در مبارزه با داعش

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ علیه داعش و نقش نیروهای پیشمرگه در شکست این گروه تروریستی و آزادسازی نینوا و شنگال پرداخت و گفت: «ما شاهد رویدادهای منطقه بودیم و دیدید که چگونه پیشمرگه از تمامی اقشار دفاع کرد و جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های شهروندان در نینوا، دهوک و سایر مناطق فدا کرد.» بارزانی افزود که نیروهای پیشمرگه در جنگ با داعش، ۱۲ هزار شهید و مجروح داشته‌اند.

پرزیدنت بارزانی همچنین بر نقش اقلیم کوردستان در یاری‌رسانی به مردم آسیب‌دیده و ستمدیده تاکید کرد و اظهار داشت که اقلیم کوردستان همواره بدون تبعیض پناهگاهی امن برای تمامی شهروندان بوده و همچنان پناهگاهی برای هر شهروند عراقی بدون تمایز باقی خواهد ماند. وی در ادامه‌ی سخنان خود یادآور شد که داعش مرتکب جنایات وحشیانه‌ای شد و به وضعیت منطقه، برادری و همزیستی آسیب رساند، اما با تلاش دلسوزان از تمامی ادیان، مذاهب و ملت‌ها، این فاجعه پشت سر گذاشته شد. بارزانی همچنین تاکید کرد که اختلاف با حکومت یک مسئله است و روابط اجتماعی و مردمی مسئله‌ای دیگر، و هیچ وضعیتی نباید بر این روابط مقدس تاثیر بگذارد.

انتخابات و پایبندی به قانون اساسی

در خصوص انتخابات دوره‌ی ششم مجلس نمایندگان عراق، بارزانی ابراز امیدواری کرد که این انتخابات نتایجی متفاوت از دوره‌های پیشین به همراه داشته باشد و به بازگشت روند سیاسی به مسیر صحیح خود و پایبندی به قانون اساسی و سه اصل مشارکت، توازن و توافق کمک کند. بارزانی همچنین درباره‌ی قانون اساسی عراق تاکید کرد که این قانون، حقوق و وظایف را مشخص کرده و آنقدر جامع است که بتوان از آن حمایت کرد و به آن افتخار نمود.

هشدار درباره‌ی نفی فدرالیسم و توصیه به نامزدها و آزادی رای

ایشان در ادامه، در خصوص مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی که به موضوع نفت و گاز در عراق مربوط می‌شوند، توضیحات لازم را ارائه داد و تاکید کرد: «باید به قانون اساسی بازگردیم و اگر آنها بگویند نه فدرالیسم، نه قانون اساسی و نه اقلیم، ما دیکتاتوری را به هر شکل رد می‌کنیم.»

بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که به نامزدهای پارت دموکرات کوردستان توصیه کرده است که تنها نماینده‌ی اقلیم نباشند، بلکه نماینده‌ی تمامی عراق و اقشار آن باشند. وی همچنین با اشاره به دوران انقلاب ایلول گفت: «ما هرگز به هیچ اقدامی که به شهروندان عراقی در هیچ یک از شهرهای عراق، از جنوب تا شمال، آسیب برساند، متوسل نشدیم.»

در پایان، بارزانی خطاب به حاضران و مردم نینوا و شنگال گفت: «به آن طرف یا شخصی رای دهید که به شما خدمت می‌کند و معتقدید می‌تواند از حقوق شما دفاع کند؛ این امر به شما واگذار شده است و آزادی کامل دارید.» وی همچنین تاکید کرد که به تهدیدات برخی افراد توجهی نمی‌کنند، زیرا اینها همه تب انتخابات است و ارزشی ندارند؛ چرا که می‌دانیم آنها نماینده‌ی افکار عمومی شهروندان، به‌ویژه افکار عمومی اعراب، نیستند.