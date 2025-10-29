محمود محمد: با قدرت در بغداد از حقوق کوردستان دفاع میکنیم؛ برخی جریانهای داخلی مانع تشکیل دولت اقلیم شدهاند
سخنگوی پارت دموکرات کوردستان میگوید، شیوهی حکمرانی پیشین ثابت کرد که برای ادارهی کشوری چندملیتی، چنددینی و چندمذهبی مانند عراق مناسب نیست
محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان، در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون کوردستان ٢٤، ضمن تأکید بر اهمیت حیاتی انتخابات پارلمانی عراق، اعلام کرد که هدف اصلی این حزب، کسب بیش از یک میلیون رأی برای تشکیل یک فراکسیون قدرتمند در بغداد است تا بتواند از حقوق قانونی و دستاوردهای اقلیم کوردستان دفاع کند.
او همچنین با اشاره به بنبست در تشکیل دولت جدید اقلیم، برخی جریانهای سیاسی داخلی را مسئول این تأخیر دانست و تأکید کرد که مسئلهی کرکوک باید از طریق قانون اساسی و نه خشونت، حلوفصل شود.
انتخابات، اصل اساسی برای عبور از ذهنیت خودتحمیلی بغداد
محمود محمد در ابتدای این گفتگو، انتخابات را یکی از «ویژگیها و مشخصههای دموکراسی» در عراق نوین توصیف کرد و گفت: «شیوهی حکمرانی پیشین ثابت کرد که برای ادارهی کشوری چندملیتی، چنددینی و چندمذهبی مانند عراق مناسب نیست. مشارکت فعال مردم برای حرکت عراق به سوی سطح بهتری از حکمرانی یک اصل اساسی است.»
او با انتقاد از ذهنیت حاکم بر بخشی از بدنهی سیاسی بغداد، اظهار داشت: «بخش بزرگی از ذهنیت مرکزگرایی همچنان باقی مانده است. آنها باور دارند که همه چیز باید توسط آنها تصمیمگیری شود و دیگران تنها مجری باشند. از نظر این ذهنیت، شهروند خوب کسی است که مجری دستورات باشد، نه اینکه در تصمیمسازیها مشارکت داشته باشد.» سخنگوی پارت دموکرات تأکید کرد که کوردها هرگز این نقش را نپذیرفتهاند و تمام مشکلات موجود نیز ناشی از همین عدم پذیرش بوده است.
کرکوک با قانون اساسی بازمیگردد، نه با خونریزی
در پاسخ به سؤالی دربارهی سرنوشت کرکوک و مناطق کوردستانی، محمود محمد با اشاره به تاریخ مبارزات مردم کوردستان گفت: «پارت دموکرات کوردستان و پرزیدنت بارزانی فقید، خود را فدای کرکوک کردند. اگر در سال ۱۹۷۴ پذیرفته بودیم که کرکوک نصف شود، شاید دچار آن شکست نمیشدیم، اما پرزیدنت بارزانی گفت مرز کوردستان حمرین است، نه خط بستی خاصه.»
او موضع قاطع پارت دموکرات را اینگونه تشریح کرد: «ما در کرکوک خود را صاحبخانه و صاحب این قضیه میدانیم، نه میهمان. ما چیزی فراتر از آنچه در قانون اساسی مشخص شده، نمیخواهیم و چیزی کمتر از آن را نیز نمیپذیریم. ما باور داریم که باید از طریق قانون اساسی و راهکارهای قانونی برای بازگرداندن این سرزمین تلاش کنیم.»
وی همچنین فاش کرد که پارت دموکرات پیشنهاد تشکیل یک لیست مشترک کوردی در کرکوک را به تمام احزاب، از جمله اتحادیهی میهنی کوردستان، ارائه داده بود اما این پیشنهاد با مخالفت اتحادیهی میهنی مواجه شد.
تأخیر در تشکیل دولت اقلیم؛ انتقاد از جریانهای داخلی
محمود محمد در بخش دیگری از این گفتگو به دلایل تأخیر یکسالهی تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان پرداخت و مسئولیت آن را متوجه برخی جریانهای سیاسی داخلی دانست. او گفت: «این وضعیت خوبی نیست و به ضرر اقلیم کوردستان است. بخشی از جریانها از همان ابتدا اعلام کردند که اپوزیسیون خواهند بود و برخی دیگر شروطی را مطرح کردند که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. چگونه ممکن است نخستوزیر از یک حزب باشد و تمام وزرای کابینه از حزبی دیگر؟ این هیچ مفهومی در سیاست ندارد.»
وی افزود که پارت دموکرات با وجود این موانع، نرمش زیادی از خود نشان داده تا دولت تشکیل شود، اما برخی طرفها با نگاهی انتخاباتی و تبلیغاتی با این مسئله برخورد کردهاند.
هدف؛ کسب بیش از یک میلیون رأی
سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در پایان از شهروندان خواست تا با مشارکت گسترده در انتخابات، به این حزب رأی دهند. او گفت: «شهروندان باید به پارت دموکرات رأی دهند تا همانطور که در گذشته از حقوق و دستاوردهای مردم دفاع کرده، همچنان به این کار ادامه دهد و دوستانی را در عراق برای حمایت از این حقوق پیدا کند.»
محمود محمد با اشاره به کسب ۸۱۲ هزار رأی در انتخابات گذشته، علیرغم عدم مشارکت در مناطقی چون کرکوک و موصل، ابراز اطمینان کرد: «ما به تنهایی در موصل ۱۵۰ هزار رأی داشتیم. بنابراین، انتظار داریم این بار از یک میلیون رأی فراتر رویم و امیدواریم مردم کوردستان و مناطق کوردستانی، اعتمادی را که به پارت دموکرات دارند، دوباره با رأی خود نشان دهند.»