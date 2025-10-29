وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان شایعهی وزارت مهاجرت و آوارگان فدرال را رد میکند
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان: شایعات مبنی بر پرداخت غرامت از سوی دولت فدرال به شهروندان آوارهی پس از توافقنامهی الجزایر به ایران، ترکیه و سوریه را پروپاگاندای انتخاباتی است
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که مدتی است شایعات نادرستی منتشر میشود مبنی بر اینکه دولت فدرال/وزارت مهاجرت و آوارگان به شهروندانی که به دلیل سیاستهای رژیم بعث، به ویژه پس از توافقنامهی الجزایر در سال ۱۹۷۵، آوارهی ایران، ترکیه و سوریه شده و پس از قیام سال ۱۹۹۱ به اقلیم کوردستان بازگشتهاند، غرامت پرداخت میکند.
در این بیانیه آمده است که با وجود تلاشهای فراوان دولت اقلیم کوردستان/وزارت امور داخلی برای اینکه دولت فدرال در چارچوب قانون اساسی عراق، مسئولیت خود را در قبال این خانوادهها انجام دهد، تا زمان نگارش این توضیح، هیچ پاسخ رسمی از سوی دولت فدرال دریافت نشده است و تمامی اخباری که در این زمینه منتشر میشوند، نادرست هستند.
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان به هممیهنان اقلیم کوردستان هشدار داده است که فریب موج پروپاگاندای انتخاباتی را که به نفع چند نفر و حزب مورد استفاده قرار میگیرد، نخورند.
این وزارتخانه همچنین گفته است: «دولت اقلیم کوردستان وظیفه و مسئولیت خود را انجام خواهد داد و تا به دست آوردن حقوق آنها، به ویژه حق غرامت برای آوارگان بازگشته به میهن، ادامه خواهد داد و هرگونه اطلاعاتی در این مورد از طریق منابع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.»