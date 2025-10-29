مدیر اجرایی کار گروپ، پروژه‌ی خط لوله‌ی گاز طبیعی اربیل-دهوک را سرآغاز عصر جدیدی برای امنیت انرژی در اقلیم کوردستان و سراسر عراق توصیف کرد

2 ساعت پیش

مدیر اجرایی کار گروپ (KAR Group) اعلام کرد که پروژه‌ی راهبردی خط لوله‌ی انتقال گاز طبیعی (اربیل-دهوک)، کوردستان را به یک شبکه‌ی گسترده‌ی خطوط لوله‌ی گاز متصل کرده و گاز را به نیروگاه‌های برق و سایر تأسیسات عراق می‌رساند. وی همچنین افزود که این پروژه، سرآغاز عصر جدیدی برای امنیت انرژی در اقلیم کوردستان و تمامی عراق است.

شیخ باز کریم برزنجی، مدیر اجرایی کار گروپ، روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)، در شبکه‌ی اجتماعی (ایکس) نوشت: «روز سه‌شنبه‌ی گذشته، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پروژه‌ی مهمی را افتتاح کرد که همان پروژه‌ی خط لوله‌ی انتقال گاز طبیعی تولیدی داخلی از اربیل به نیروگاه برق دهوک بود.»

شیخ باز همچنین اشاره کرد که با اجرای این پروژه، کوردستان به شبکه‌ی خطوط لوله‌ی گاز متصل شده و گاز به نیروگاه‌های برق و سایر تأسیسات عراق منتقل خواهد شد.

مدیر اجرایی کار گروپ در ادامه نوشت: «آنچه اتفاق افتاد، تنها یک گام فنی و عملیاتی نبود، بلکه سرآغاز عصر جدیدی برای امنیت انرژی در اقلیم کوردستان و تمامی عراق است.»

وی همچنین اظهار داشت که انتقال گاز طبیعی تولیدی داخلی به نیروگاه‌های تولید برق، یک گام راهبردی است و تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره‌ی مردم خواهد داشت. برق پایدار و با پشتوانه‌ی ثروت ملی، آمادگی واقعی برای ایجاد امنیت انرژی و صنعت همه‌جانبه است که هم به حال خدمت می‌کند و هم آینده را تثبیت می‌نماید.

شیخ باز افزود: «اتصال میادین گاز طبیعی و زیرساخت‌های انرژی به نیروگاه‌های تولیدی و ایجاد شبکه‌ای که اقتصاد و پیشرفت ما به آن وابسته است.» وی همچنین گفت: «آنچه روز سه‌شنبه به ثمر نشست، نویدبخش پروژه‌های بیشتری است؛ این پایان نیست، بلکه آغاز است و هنوز راه زیادی در پیش داریم.»

مدیر اجرایی کار گروپ اشاره کرد که به زودی پروژه‌ی خط لوله‌ی گاز طبیعی چمچمال-کورمور نیز به پایان می‌رسد که این پروژه نیز بخش انرژی در اقلیم کوردستان را به مرحله‌ی دیگری خواهد برد.

روز سه‌شنبه‌ی گذشته، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پروژه‌ی راهبردی خط لوله‌ی انتقال گاز طبیعی (اربیل-دهوک) را در شهر اربیل افتتاح کرد. همزمان، نخست‌وزیر از فعالیت‌های شرکت‌های داخلی اقلیم کوردستان در زمینه‌ی تأمین برق و گاز برای تأمین گاز طبیعی این نیروگاه تقدیر کرد.