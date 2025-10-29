قیمت مس در پی امیدواریها به توافق آمریکا و چین به بالاترین حد خود رسید
اربیل (کوردستان٢٤) – قیمت مس در معاملات امروز چهارشنبه ۲۹ اکتبر، به بالاترین حد خود رسید و با امید به آتشبس در جنگ تجاری آمریکا و چین، افزایش یافت.
قیمت مس در بورس فلزات لندن به ۱۱،۱۴۳ دلار برای هر تن رسید، و این نیز به دلیل نگرانیها در مورد کمبود عرضه جهانی است، زیرا یک معدن بزرگ در اندونزی پس از رانش مرگبار گل و لای در ماه گذشته، همچنان تعطیل است.
این رکورد جدید، رکورد ۱۱،۱۰۴.۵ دلار برای هر تن در ماه مه ۲۰۲۴ را شکست. ارزش مس امسال بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
تو لان نگوین، تحلیلگر کومرزبانک، خاطرنشان کرد:«چشمانداز توافق تجاری بین ایالات متحده و چین، عامل اصلی افزایش» رکورد امروز چهارشنبه بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در آستانه مذاکرات مهم روز پنجشنبه در کره جنوبی با شی جین پینگ، رهبر چین، نسبت به پیشرفت به سمت توافقات تجاری بزرگ با پکن و سئول ابراز خوشبینی کرد.
تقاضای مس در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است، چرا که این فلز برای پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی، باطریهای خودروهای برقی و لوازم الکترونیکی مصرفی، مورد نیاز است.
این فلز همچنین در سختافزارهای نظامی، از جمله هواپیما، استفاده میشود، در حالی که تقاضای رو به رشدی در ارتباط با رونق هوش مصنوعی و مراکز داده وجود دارد.
اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک، به خبرگزاری فرانسه گفت:«گذار انرژی همراه با افزایش تقاضا برای انرژی (AI) به محرکهای اصلی حمایتی تقاضا تبدیل شدهاند... در چین، این فلز کاهش تقاضا به سمت ساخت و ساز را جبران کرده است، که از نظر تاریخی محرک اصلی تقاضای مس بوده است.»
خبرگزاری فرانسه/ب.ن