بازگرداندن دستنوشتههای تاریخی کوردی از روسیه به اقلیم کوردستان
فرهاد پیربال، نویسنده و پژوهشگرکورد، اعلام کرد که با حمایت مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، بخش عمدهای از دستنوشتههای تاریخی کوردی را از روسیه به اقلیم باز میگرداند
فرهاد پیربال، نویسنده و استاد پیشین دانشگاه، اعلام کرد که شمار زیادی از دستنوشتههای کوردی را از کشور روسیه به دست آورده و در حال بازگرداندن آنها به کوردستان است.
پیربال، نویسنده و مترجم، اروز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگوی اختصاصی با وبسایت کوردستان۲۴ اظهار داشت: "چند روزی است در کشور روسیه به سر میبرم و امشب به اقلیم کوردستان بازمیگردم. سفرِ من برای پروژهی ویژهای است که طی آن شماری از دستنوشتههای کوردی و مرتبط با تاریخِ کورد در دو سدهی اخیر را از سنپترزبورگِ روسیه بازمیگردانم."
وی افزود: "چندین بار از آکادمی کوردی و پارلمانِ کوردستان درخواست کردم تا این دستنوشتهها را بازگردانند، اما هیچکس به درخواستِ من پاسخ نداد. از این رو، در نامهای از مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، درخواست کمک کردم و او بلافاصله به درخواستِ من پاسخ داد و خواستارِ بازگرداندنِ این دستنوشتهها به کوردستان در اسرع وقت شد."
پیربال همچنین گفت: "پس از تلاشهای فراوان، توانستم ۸۰ درصد از دستنوشتهها را به دست آورم و آنها را به کوردستان بازمیگردانم. همچنین، یکی دیگر از اهدافِ سفرِ من به آن کشور، گشایشِ بخشِ روسی در دانشگاهِ صلاحالدین است."
او همچنین افزود که یکی دیگر از مقاصدِ سفرِ او، گشایشِ یک مرکزِ فرهنگیِ روسی در اربیل است. پیربال تأکید کرد که این دیدارها نتایجِ خوبی در پی داشتهاند.
در همین حال، دانَر احمد، نمایندهی دولت اقلیم کوردستان در روسیه، در شبکهی اجتماعیِ فیسبوک، تصاویری از خود به همراه فرهاد پیربال منتشر کرده و نوشته است: "ما توانستیم برای فرهاد پیربال، نویسنده و مترجم، تسهیلاتی فراهم کنیم تا به آثارِ کوردشناسیِ الکساندر ژابا دسترسی پیدا کند. خوشبختانه، از همان روزِ نخست، نمایندگیِ ما به بهترین شکل ممکن به او و پروژهی ملی و ادبیاش خدمترسانی کرد تا امروز که آخرین پایانهی دیدارها و ملاقاتها با گروهی از دانشجویانِ کوردستانی در نمایندگیِ دولت اقلیم کوردستان در روسیه بود."