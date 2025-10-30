دم پارتی توصیههای خود را دربارهی روند صلح به اردوغان ارائه کرد
هیئت حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی) برای سومین بار با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، دیدار و دیدگاهها و توصیههای خود را در خصوص روند صلح و جامعهی دموکراتیک مطرح کرد.
هیئت حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی) روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، برای سومین بار با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، دیدار کرد. دم پارتی پس از این نشست، بیانیهای منتشر کرد و اعلام کرد که پروین بولدان و مدحت سینجار، اعضای هیئت امرالی، در خصوص گامهای روند صلح با رئیسجمهور ترکیه دیدار و گفتگو کردهاند.
در این بیانیه آمده است که در جریان این نشست که حدود یک ساعت به طول انجامید و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات (میت) نیز در آن حضور داشت، هیئت دم پارتی دیدگاهها و توصیههای خود را در رابطه با وضعیت کنونی روند صلح، جامعهی دموکراتیک و اقدامات آتی ارائه کرد.
اولین دیدار هیئت دم پارتی با رئیسجمهور ترکیه در ۱۰ آوریل سال جاری (۲۱ فروردین ۱۴۰۴) برگزار شد که در آن پروین بولدان و سری ثریا اوندر، عضو فقید هیئت دم پارتی به امرالی، حضور داشتند.
همچنین دومین دیدار در ۷ ژوئیه سال جاری (۱۶ تیر ۱۴۰۴) انجام شد و پروین بولدان و مدحت سنجار در آن شرکت کرده بودند.