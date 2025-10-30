پرزیدنت بارزانی: انتخابات و رأی مردم برای پارت دموکرات کوردستان یک اصل است

پرزیدنت بارزانی بر جایگاه همیشگی پارت دموکرات کوردستان در صدر انتخابات تأکید کرد و گفت که این حزب به رأی مردم باور دارد

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی بعدازظهر پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در شهر دهوک با شخصیت‌ها و ریش‌سفیدان دهوک و سمیل دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، پرزیدنت بارزانی طی سخنرانی خود، با اشاره به اولین انتخابات در اقلیم کوردستان در سال ۱۹۹۲، تأکید کرد که پارت دموکرات کوردستان در تمامی انتخابات همواره جایگاه نخست را کسب کرده است. وی افزود که موضوع انتخابات و رأی مردم برای پارت دموکرات کوردستان یک اصل بنیادین است و این حزب به رأی مردم باور دارد.

عراق پس از ۲۰۰۳ و لزوم مشارکت همگانی

پرزیدنت بارزانی، در ادامه به وضعیت عراق پس از سال ۲۰۰۳ پرداخت و اظهار داشت که عراق نوین بر پایه‌های مشارکت، توازن و توافق بنا نهاده شد، اما این اصول اجرا نشدند و قانون اساسی نقض گردید. او تأکید کرد که اگر قانون اساسی اجرا می‌شد، مشکلات کنونی به وجود نمی‌آمد. بارزانی همچنین تصریح کرد که عراق نباید به نام اکثریت در دست هیچ طرفی باشد؛ بلکه باید متعلق به همه‌ی ما باشد و هر کس جایگاه و حق خود را در این کشور داشته باشد.

فرهنگ صلح‌دوستی و انسانیت مردم کوردستان

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به فرهنگ گذشت، اخلاق والا و انسانیت مردم کوردستان اشاره کرد. وی یادآور شد که پس از آن همه ظلم و نسل‌کشی که علیه مردم کوردستان صورت گرفت، در زمان قیام سال ۱۹۹۱، مردم کوردستان نهایت اخلاق‌مداری و گذشت را نشان دادند. در آن زمان، دو لشکر از ارتش عراق به دست مردم افتادند، اما هیچ سرباز عراقی کشته یا آزار ندید؛ بلکه از آن‌ها پذیرایی شد و به مناطق خود بازگردانده شدند. آن‌ها در انتخاب ماندن یا رفتن آزاد بودند. بارزانی این رویداد را افتخاری برای مردم کوردستان دانست و گفت که به همه‌ی جهان ثابت شد که ما ملتی متمدن، صلح‌دوست، انسان‌دوست و پویا هستیم.

لزوم اتحاد و مقابله با ظلم

پرزیدنت بارزانی بر اهمیت اتحاد و همبستگی تأکید کرد و گفت: «اگر ما متحد، یکپارچه و هم‌نظر باشیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند بر ما غلبه کند. مشکلاتی که اکنون با آن‌ها مواجه هستیم، همگی نتیجه‌ی نبود یکپارچگی است.» وی در بخش دیگری از سخنانش به مراحل نسل‌کشی مردم کوردستان توسط رژیم‌های متوالی عراق در قرن گذشته اشاره کرد که با انفال‌کردن فیلی‌ها آغاز شد و سپس انفال‌کردن بارزانی‌ها در سال ۱۹۸۳ و پس از آن انفال سراسری در کوردستان در سال ۱۹۸۸ را در پی داشت. او همچنین به مراحل بمباران شیمیایی کوردستان از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸ اشاره کرد که بزرگترین جنایت آن بمباران شیمیایی حلبچه بود. بارزانی به نسل‌کشی ایزدی‌ها در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان تروریستی داعش نیز پرداخت و گفت: «با وجود همه‌ی این‌ها، ملت کوردستان صلح‌دوست است و این همه ظلم و ستم را تحمل کرده است؛ با این حال، همچنان مخالف جنگ و خشونت است و همیشه خواهان صلح و حل مسالمت‌آمیز مشکلات است. اما اگر جنگ بر ما تحمیل شود، هرگز ظلم و سرافکندگی را نمی‌پذیریم و تسلیم ظالمان و دیکتاتورها نخواهیم شد.»

سیاست‌های بغداد و اراده‌ی مردم کوردستان

ایشان درباره‌ی روابط اربیل و بغداد و ذهنیت موجود در برابر کوردستان اظهار داشت: «متأسفانه، هنوز هم ذهنیت ظلم به مردم کوردستان از سوی بغداد باقی است و آن‌ها بر سیاست‌های خود پافشاری می‌کنند. اکنون نیز با بهانه‌ی قطع حقوق، همان سیاستی را دنبال می‌کنند که کمتر از انفال و بمباران شیمیایی نیست.» بارزانی تأکید کرد: «به شما اطمینان می‌دهیم که هیچ کس نمی‌تواند با حقوق یا هیچ چیز دیگری اراده‌ی ما را بشکند و خود را بر ما تحمیل کند.»

حفظ فرهنگ همزیستی و مقابله با تهدیدات

در بخش دیگری از سخنان خود، بارزانی به فرهنگ همزیستی در کوردستان اشاره کرد و تأکید کرد که باید این فرهنگ را حفظ کنیم و اختلافات احزاب سیاسی نباید بر همزیستی و روابط اجتماعی تأثیر بگذارد. بارزانی همچنین به جنگ روانی، جنگ اجتماعی و جنگ مواد مخدر که علیه مردم کوردستان در جریان است، اشاره کرد و گفت که تلاش می‌شود تا حس تعلق و هویت فرد کوردستانی از بین برود و باید جلوی این روند گرفته شود.

خوداتکایی از طریق پروژه‌های راهبردی

بارزانی بر لزوم مقابله با مواد مخدر و خطرات آن تأکید کرد و گفت: «مواد مخدر موضوعی بسیار خطرناک است و به صورت برنامه‌ریزی‌شده برای گسترش آن تلاش می‌شود تا جامعه‌ی کوردستانی را از هم بپاشند؛ بنابراین باید با دقت و شدت جلوی این خطر را بگیریم.»

بارزانی در همین سخنرانی به دستاوردها و پروژه‌های راهبردی در اقلیم کوردستان اشاره کرد که دولت اقلیم کوردستان بر روی آن‌ها کار می‌کند و اهمیت زیادی برای حال و آینده‌ی کوردستان و مردم آن دارند. بارزانی تأکید کرد: «باید از طریق ایجاد زیرساخت‌ها و پروژه‌های راهبردی، به خودمان متکی باشیم.»

ایشان گفت: «ما کشوری با خاک غنی داریم. جایگزین‌های قوی‌تری از نفت وجود دارد که شامل کشاورزی، گردشگری و صنعت است.» او همچنین بر اهمیت و لزوم حفظ آب و احداث سدها و آب‌بندها تأکید کرد که فواید زیادی برای اقلیم کوردستان در زمینه‌ی ذخیره‌سازی و حفظ آب برای آینده‌ی اقلیم کوردستان دارند.