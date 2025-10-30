مقامات پارت دموکرات کوردستان دهمین سالگرد تاسیس کوردستان۲۴ را تبریک گفتند
فاضل میرانی و هیمن هورامی، از مسئولان ارشد پارت دموکرات کوردستان، در دهمین سالگرد تاسیس شبکهی خبری کوردستان۲۴، از عملکرد حرفهای و نقشِ مثبت آن تمجید کردند.
در آستانهی دهمین سالگردِ تاسیسِ شبکه خبری کوردستان۲۴، فاضل میرانی، مسئول هیئت اجراییِ دفتر سیاسیِ پارت دموکرات کوردستان، و هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلاتِ این حزب، با انتشار پیامهایی جداگانه، این رویداد را تبریک گفته و از عملکردِ این رسانه تقدیر کردند.
تمجید فاضل میرانی از کوردستان۲۴
فاضل میرانی، کوردستان۲۴ را "منبری نوین با اندیشهها و کادرهایِ خوب" توصیف کرد که هم در تحلیل و هم در اجرا و هم در شبکهی خبرنگاران، عملکردی شایسته دارد.
او افزود: "به باورِ من، کوردستان۲۴ برایِ پیشرفتِ بیشتر و حضورِ خبرنگارانِ بیشتر در هر نقطهای که لازم باشد، به تواناییِ بیشتری نیاز دارد و ما خواهانِ پیشرفتِ روزافزونِ این شبکه هستیم."
میرانی با اشاره به اهمیتِ محتوا در رسانه گفت: "چهرهها، چهرههایی هستند که مردم دوستشان دارند، اما از نظرِ من محتوا مهمتر از چهره است. هرچند مردم چهره را مهمتر از محتوا میدانند. اگر چهره و محتوا با هم ترکیب شوند، نعمتِ خداوند بزرگ است، اما اولویت با محتواست."
وی خاطرنشان کرد که برخی افراد با وجودِ سنِ بالا، در شبکههایی مانند CNN و BBC فعالیت میکنند، زیرا محتوایِ آنها بهتر از ظاهرشان است. او در پایان ضمنِ تبریک به تمامیِ کارکنانِ کوردستان۲۴، اظهار داشت که این شبکه گامهایِ خوبی برداشته و در صورتِ دریافتِ پشتیبانیِ بهتر، مدیریتِ آن نیز شایسته است.
ارزیابی هیمن هورامی از عملکردِ شبکه
هیمن هورامی نیز به مناسبتِ دهمین سالگردِ تاسیسِ کوردستان۲۴، این شبکه را "یکی از رسانههایِ وزین" توصیف کرد که در طولِ ۱۰ سال فعالیتِ خود توانسته است "با تعادل عمل کند". وی افزود: "یکی دیگر از نکاتِ روشنِ کوردستان۲۴، نقشِ مهم آن در روندِ ملتسازی و میهنسازی و تقویتِ وابستگیِ ملی در میانِ شهروندانِ کورد است."
هورامی همچنین به "تمرکزِ کوردستان۲۴ بر حکمرانیِ خوب" به عنوانِ یکی دیگر از نکاتِ مهمِ فعالیتِ این شبکه اشاره کرد.
او ضمنِ تبریکِ دهمین سالگردِ تاسیسِ این شبکه به تمامیِ کارکنانِ آن، اظهار داشت: "در طولِ ۱۰ سال گذشته، آنها تلاش نکردهاند به یک رسانهیِ پوپولیستی برایِ جذبِ مخاطب تبدیل شوند، بلکه با تعادل و صداقتِ خود رفتار کردهاند که این یکی از نکاتِ روشنِ این کانال است."
هورامی تاکید کرد: "یکی دیگر از نکاتِ مهمِ کوردستان۲۴ این است که در طولِ ۱۰ سال گذشته، در روندِ میهنسازی و ملتسازی، و همچنین در تقویتِ وابستگیِ ملی و میهنی در میانِ شهروندانِ کوردستانی، با ارائهی اخبارِ وزین تحتِ چترِ یک هویتِ ملی، نقشِ موثری ایفا کرده است."
شایان ذکر است که موسسهیِ کوردستان۲۴ برایِ پژوهش و رسانه، یک مرکزِ رسانهایِ بیطرف و حرفهای است که محتوایِ رسانهایِ غنی را به شیوهایِ کاملاً حرفهای به بینندگان، شنوندگان و خوانندگانِ خود ارائه میدهد. این شبکه، اطلاعاتِ صحیح و دقیق را برایِ مخاطبانِ کوردزبان در کوردستان، منطقه و سراسرِ جهان و همچنین دیگر علاقمندان بە اخبار تحولات کوردستان از طریقِ یک شبکهیِ رسانهایِ سازمانیافته شاملِ رادیو، تلویزیون و وبسایت به زبانهای کوردی – هر دو گویشِ "کرمانجی، سورانی" – انگلیسی، عربی، ترکی و فارسی، منشر میکند.