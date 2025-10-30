رئیس اقلیم کوردستان در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان گفت: "ما همواره بر این باور بوده‌ایم که ساختن انسان، بزرگ‌ترین سازندگی است

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، عصر روز پنخشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، در پانزدهمین مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه کوردستان در اربیل، با تأکید بر نقش محوری نسل جوان در ساختن آینده‌ی کشور، «قدرت نرم» مبتنی بر علم، فرهنگ و انسانیت را قدرت حقیقی ملت‌ها دانست و از فارغ‌التحصیلان خواست تا پرچمدار سازندگی و پیشرفت باشند.

رئیس اقلیم کوردستان در سخنرانی خود خطاب به بیش از ۵۰۰ فارغ‌التحصیل این دانشگاه، آنان را تجسم رؤیایی توصیف کرد که بنیان‌گذاران دانشگاه برای پرورش نسلی پیشرو، آگاه و مسئولیت‌پذیر در سر داشتند و تأکید کرد: «شما آینده‌ی ملت خود هستید.»

نسلی که تجسم رؤیای کوردستان است

نچیروان بارزانی با اشاره به فلسفه‌ی تأسیس دانشگاه کوردستان در ۱۹ سال پیش، اظهار داشت: «هدف ما تأسیس "بهترین" دانشگاه بود، نه لزوماً "بزرگ‌ترین". این دانشگاه بر این باور بنیان نهاده شد که آینده‌ی کوردستان در ذهن جوانان آن شکل می‌گیرد.»

وی افزود: «ما به دنبال مکانی برای اندیشه‌ی آزاد، گشایش فکری و تفکر انتقادی بودیم؛ برای پرورش جوانی که بتواند در آینده رهبری کند، شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشد و از خود ابتکار عمل نشان دهد. شما همان نسلی هستید که ما آن را در رؤیاهای خود می‌دیدیم؛ نسلی که می‌تواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد.»

رئیس اقلیم کوردستان با ابراز افتخار نسبت به دستاوردهای علمی فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در عرصه‌های بین‌المللی، خاطرنشان کرد که بسیاری از آنان در دانشگاه‌های معتبری چون کلمبیا، هاروارد و آکسفورد درخشیده‌اند و امروز برای خدمت به وطن بازگشته‌اند.

ساختن انسان، بزرگ‌ترین سازندگی

نچیروان بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود، با تمایز قائل شدن میان توسعه‌ی فیزیکی و توسعه‌ی انسانی، گفت: «ما همواره بر این باور بوده‌ایم که ساختن انسان، بزرگ‌ترین سازندگی است. ما همیشه می‌توانیم سنگ روی سنگ بگذاریم و بنایی بسازیم، اما آنچه یک کشور و جامعه‌ی پیشرفته را بنیان می‌نهد و آن را زنده نگاه می‌دارد، «انسان» است.»

وی با یادآوری دوران سخت گذشته و مقایسه‌ی آن با شرایط کنونی، خطاب به فارغ‌التحصیلان گفت: «شما نسل خوشبختی هستید که در آزادی چشم به جهان گشوده‌اید. اما کسانی که دوران دیکتاتوری را تجربه کرده‌اند، به خوبی می‌دانند که کوردستان از چه ویرانه‌ای و با چه فداکاری و سختی‌ای به جایگاه امروز خود رسیده است.»

رئیس اقلیم کوردستان بر لزوم اصلاح و نوسازی نظام آموزشی تأکید کرد و افزود: «ما به نظامی نیاز داریم که هدف آن، یادگیری و آموزش باشد، نه صرفاً کسب مدرک؛ درک و فهم باشد، نه از بر کردن؛ و نوآوری باشد، نه تکرار.»

فراخوانی برای آینده: مسئولیت‌پذیری و نوآوری

نچیروان بارزانی در پایان سخنان خود، فارغ‌التحصیلان را به ایفای نقشی فعال در آینده‌ی کشور فراخواند و گفت: «قدرت حقیقی ملت‌ها تنها در ارتش و توان اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در قدرت نرم، یعنی دانش، فرهنگ، گشایش فکری و توانایی ایجاد پل‌های ارتباطی با دیگران نهفته است. اینها ابزارهای ما برای ساختن کشوری آرام، مرفه و قدرتمند هستند.»

وی مدرک تحصیلی را «قراردادی از مسئولیت‌پذیری» توصیف کرد و از نسل جوان خواست تا با تبدیل شدن به «نسل دیجیتال کوردستان»، آینده را بر پایه‌ی ارزش‌های دانش، آزادی و امید بنا کنند.

رئیس اقلیم کوردستان در خاتمه پیام خود را این‌گونه به پایان رساند: «به پیش بروید و آینده را بسازید. در سطح قداست میهنتان و در تراز انتظارات ملتتان باشید. همواره موفق باشید.»