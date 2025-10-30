شورای عالی فتوای اقلیم کوردستان: خرید و فروش کارت رأیگیری حرام است
شورای عالی فتوای اقلیم کوردستان با صدور فتوایی، خرید و فروش کارتهای رأیگیری را غیرشرعی و حرام اعلام کرد و آن را خیانت به ملت و کشور دانست.
شورای عالی فتوای اقلیم کوردستان در جدیدترین فتوای خود، خرید و فروش کارتهای رأیگیری را غیرشرعی و حرام اعلام کرد. عبدالله شیرکاوەای، سخنگوی شورای عالی فتوای اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان۲۴ گفت که خرید و فروش کارت رأیگیری و آرای رأیدهندگان به روند انتخابات آسیب میرساند.
وی افزود: «شورای عالی فتوا با اجماع آرا، خرید و فروش کارت رأیگیری را حرام میداند و پولی که از این راه به دست میآید نیز حرام است.»
شیرکاوەای همچنین تأکید کرد که رأیدادن یک امانت بر عهدهی شهروندان است و خرید و فروش کارت رأیگیری، غش و خیانت به ملت، کشور و سرمایههای عمومی محسوب میشود. او این اقدام را سوءاستفاده از یک حق شرعی و قانونی و کمک به تقلب و رسیدن افراد ناشایست و بد به پارلمان و ادارهی کشور دانست.
سخنگوی شورای عالی فتوا خاطرنشان کرد که این عمل از نظر قانونی نیز تخلف محسوب میشود و به همین دلیل، شورای عالی فتوای اقلیم کوردستان آن را غیرشرعی اعلام کرده است.
متن فتوای شورای عالی فتوای اقلیم کوردستان
متن فتوای شورای عالی فتوای اقلیم کوردستان که امروز منتشر شد، به شرح زیر است:
«پس از آنکه شماری از اساتید و شهروندان دربارهی حکم خرید و فروش کارت رأیگیری در فرآیند انتخابات در عراق و کوردستان سؤال کردند، شورا در نشست عادی خود در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴) به شرح زیر پاسخ داد:
واضح است که هدف از فرآیند انتخابات، پیشرفت کشور، ایجاد تغییر، برقراری عدالت و از بین بردن فساد است. اما خرید و فروش کارت رأیگیری و آرای رأیدهندگان، اهداف عالی این فرآیند را مخدوش میکند. از این رو، شورا با اجماع آرای اعضای خود، خرید و فروش کارت رأیگیری را حرام میداند و پولی که از این راه به دست میآید نیز حرام است. بنابراین، مسلمانان باید به هر شکل ممکن از آن دوری کنند، به دلایل زیر:
۱. رأیدادن امانتی بر عهدهی شهروندان است و ضایع کردن این امانت و خرید و فروش کارت رأیگیری، غش و خیانت به ملت، کشور و سرمایههای عمومی است. خداوند متعال میفرماید: «همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به اهلش بازگردانید.» (سورهی نساء: ۵۸) و همچنین میفرماید: «همانا خداوند خیانتکاران را دوست ندارد.» (سورهی انفال: ۵۸).
۲. این عمل سوءاستفاده از یک حق شرعی و قانونی و کمک به تقلب و رسیدن افراد ناشایست و بد به پارلمان و ادارهی کشور است.
۳. از نظر قانونی نیز این عمل خلاف قانون انتخابات است و قانون، این کار را جرم تلقی کرده است.»
والله تعالی أعلم
و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم
شورای عالی فتوا در کوردستان
۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)