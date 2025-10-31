برگزاری دوازدهمین ماراتن بینالمللی اربیل
اربیل (کوردستان٢٤) – دوازدهمین ماراتن بینالمللی اربیل با حضور هزاران شرکتکننده محلی و بینالمللی برگزار شد.
امروز جمعه ۳۱ اکتبر، دوازدهمین ماراتن بینالمللی اربیل در سه سطح مختلف آغاز شد.
اربیل تنها شهر عراق است که به طور سالانه در آن ماراتن بینالمللی برگزار میشود.
این ماراتن ۴۲ کیلومتری که به ماراتن طولانی معروف است، ۴۰۰ ورزشکار با تجربه ماراتن در آن شرکت کردند.
ورزشکارانی که در ماراتن ۴۲ کیلومتری شرکت میکنند باید کمربندی ۶۰ متری اربیل را سه بار طی کنند.
ماراتن سطح ۲ که شامل یک دور کامل کمربندی ۶۰متری است و ماراتن ۲ کیلومتری که عمدتا برای کودکان است نیز امروز برگزار شدند.
