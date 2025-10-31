اسرائیل اجساد ۳۰ فلسطینی دیگر را به غزه باز ‌گرداند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک بیمارستان امروز جمعه ۳۱ اکتبر، به خبرگزاری فرانسه گفت که اسرائیل اجساد ۳۰ فلسطینی دیگر را به عنوان بخشی از توافق تبادل تحت طرح آتش‌بس با میانجیگری آمریکا به غزه بازگردانده است.

مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس به خبرگزاری فرانسه گفت که "اجساد ۳۰ زندانی فلسطینی به عنوان بخشی از توافق تبادل از طرف اسرائیلی دریافت شده است."

طبق آتش‌بس، اسرائیل قرار است در ازای هر گروگان اسرائیلی فوت شده که توسط حماس بازگردانده می‌شود، بقایای ۱۵ فلسطینی را بازگرداند. تبادل امروز جمعه، تعداد اجساد بازگردانده شده به غزه را به ۲۲۵ نفر می‌رساند.

این بیمارستان اعلام کرد که اجساد پس از تحویل توسط اسرائیل، مانند تبادلات قبلی، توسط صلیب سرخ به مجتمع پزشکی ناصر آورده شده‌اند.

طبق طرح آتش‌بس ۱۰ اکتبر، حماس تاکنون ۲۰ گروگان زنده را که دو سال پیش در جریان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، به اسارت گرفته شده بودند، بازگردانده است.

همچنین ارسال اجساد ۲۸ گروگان فوت شده که مفقود شده بودند، آغاز شده است، اما این روند کند بوده و خشم اسرائیل در حال افزایش است.

حماس ۱۵ جسد را که به عنوان گروگان‌های اسرائیلی شناسایی شده‌اند و اجساد دو کارگر خارجی - یکی تایلندی و دیگری نپالی - که در حمله ۷ اکتبر ربوده شده بودند، بازگردانده است.

همچنین بقایای جسد یک گروگان اسرائیلی فوت شده که قبلا پیدا شده بود، و همچنین یک جسد ناشناس که در بین ۲۸ مفقود شده ذکر نشده بود، بازگردانده شده است.

تصور می‌شود ۱۰ جسد از گروگان‌های ۷ اکتبر در غزه باقی مانده باشند، به علاوه یک جسد دیگر که از سال ۲۰۱۴ مفقود شده است. همه آنها اسرائیلی هستند، به جز یک تانزانیایی و یک تایلندی.

دولت اسرائیل حماس را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرده است و خانواده‌های گروگان‌ها خواستار اقدامات شدیدتری برای وادار کردن این گروه فلسطینی به رعایت آن شده‌اند.

حماس اصرار دارد که به طرح آتش‌بس متعهد است، اما برای یافتن اجساد باقیمانده به دلیل دو سال بمباران اسرائیل که آثار را در غزه را از بین برده است، با مشکل مواجه است.

تیم‌های بازیابی مصری مجهز به تجهیزات جابجایی خاک به تلاش برای جستجوی اجساد پیوسته‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن