مسرور بارزانی به کوردستان۲۴ تبریک گفت
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت دهمین سالگرد آغاز پخش شبکه کوردستان۲۴ به مدیر و هیئت مدیره و کارمندان کوردستان۲۴ تبریک گفت.
متن پیام تبریک
به مناسبت دهمین سالگرد آغاز پخش شبکه کوردستان۲۴، تبریک گرم خود را ابراز میدارم و برای شما موفقیت و پیشرفت مداوم آرزو میکنم.
ده سال پیش در شرایطی دشوار که اقلیم کوردستان با تهاجم تروریستهای داعش مواجه بود، کوردستان۲۴ به عنوان یک رسانه میهنی و کوردستانی پخش خود را آغاز کرد و دلاوری و حماسههای نیروی پیشمرگ کوردستان به رهبری پرزیدنت مسعود بارزانی در برابر داعش را برای همه جهان منعکس کرد و به منبعی قابل اعتماد و درستکار تبدیل شده بود.
امیدوارم که کوردستان۲۴ در انجام ماموریت حرفهای و کوردستانی خود و دفاع از مواضع میهنی و حقوق مردم کوردستان و کیان قانونی اقلیم کوردستان مستدام باشد و به عنوان یک شبکه معتبر و مسئولیتپذیر و پیشرو، بهترین خدمات رسانهای را به بینندگان و شنوندگان خود ارایه کند.
سالگرد آغاز پخش کوردستان۲۴ مبارک باد و امیدوارم همیشه در حال پیشرفت باشید.
مسرور بارزانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان
