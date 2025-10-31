بازدید پرزیدنت بارزانی از سنگرهای نیروی پیشمرگ کوردستان + عکس

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی از سنگرهای نیروی پیشمرگ کوردستان بازدید کرد و در خصوص اوضاع سیاسی توضیحات لازم را ارایه کرد.

بارگاه بارزانی، امروز جمعه ۳۱ اکتبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی از سنگرهای نیروی پیشمرگ کوردستان بازدید کرد.

بر پایه بیانیه، پرزیدنت بارزانی از نزدیک وضعیت رفاه نیروهای پیشمرگ را بررسی کرد و با شماری از درجه‌داران و فرماندهان نیروی پیشمرگ کوردستان دیدار کرد و در خصوص اوضاع سیاسی توضیحات لازم را ارایه کرد.

ب.ن