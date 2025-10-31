کوردستان۲۴ بر تعهد به اصول کار رسانه و مخاطبان تاکید میکند
اربیل (کوردستان٢٤) – موسسه رسانهای کوردستان۲۴، در دهمین سالگرد تاسیس خود، بر تعهد به اصول کار رسانه و مخاطبان، تاکید میکند.
امروز جمعه ۳۱ اکتبر، موسسه رسانهای کوردستان۲۴، دهمین سالگرد تاسیس خود را گرامی میدارد. ده سال فعالیت رسانهای با تعهد به مخاطبان، کارنامه کوردستان۲۴ است.
کوردستان۲۴ پخش خود را در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵ آغاز کرد و به عنوان یک منبع خبری معتبر و متعهد به اصول کار رسانه شهرت یافته و اعتماد بینندگان محلی و بینالمللی را به دست آورده است.
کوردستان۲۴ که بر اساس تعهد به ارائه اخبار دقیق با رعایت اصول اخلاقی کار رسانه و امنیت ملی بنا شده است، در ماموریت خود ثابت قدم مانده است.
این موسسه با تاکید بر تعهد خود به اصول کار رسانه، اعلام کرد:«کوردستان۲۴ اخبار نادرست منتشر نمیکند. تیم، قبل از انتشار، با چندین منبع مرتبط تماس میگیرد تا به بینندگان اطمینان دهد که به اخلاق و درستکاری پایبند است و تحت هیچ شرایطی حاضر به گمراه کردن مخاطبان خود نیستیم.»
این تعهد خدشهناپذیر به حقیقت، از نظرها پنهان نمانده است. کارشناسان رسانه و شهروندان، این شبکه را به خاطر استانداردهای حرفهایاش ستودهاند.
دلیر احمد، رئیس بخش فنی رسانه، در دانشگاه پلیتکنیک اربیل، گفت:«من به همه کارکنان کوردستان24 که توانستهاند به مدت 10 سال به صورت حرفهای کار کنند، تبریک میگویم. من هرگز ندیدهام که آنها اخبار نادرست منتشر کنند.»
مخاطبان نیز همین احساس را دارند و صداقت این کانال را دلیل وفاداری خود میدانند.
شهروندانی از چین در پیام تبریک خود گفتند:«ما برای دانستن حقیقت به کوردستان24 مراجعه میکنیم. کوردستان24 منبع قابل اعتماد ماست.»
رنجدَر نجات، وکیل، گفت:«به نظر من، کوردستان24 یک شبکه بینالمللی است که اخبار را صادقانه به بینندگان خود منتقل میکند.»
آواره محمد نیز این دیدگاه را داشت و گفت:«من همه شبکهها، از جمله کوردستان24 را تماشا میکنم و معتقدم که اخبار و اطلاعات را صادقانه ارائه میدهد، اخبار را همانطور که هست ارائه میدهد - نه بیشتر و نه کمتر.»
هَلبَست خلیل، یکی دیگر از مخاطبان ثابت، گفت:«کوردستان۲۴ یکی از کانالهایی است که من مرتبا تماشا میکنم، زیرا اخبار و اطلاعات را بسیار صادقانه پخش میکند و همین امر آن را قابل اعتماد کرده است.»
در طول دهه گذشته، کوردستان۲۴ در خط مقدم پوشش رویدادهای مهم در سراسر کوردستان و منطقه بوده است. گزارشهای عمیق و تایید شده، آن را نه تنها برای عموم، بلکه برای رسانههای بینالمللی نیز به منبعی معتبر تبدیل کرده است.
کوردستان۲۴ با عبور از دهه اول فعالیتاش، تعهد بنیادین خود را مجددا تایید و تاکید میکند که اخبار چیزی بیش از اعداد و برنامهها هستند، اخبار تجسم مسئولانه حقیقت هستند.
