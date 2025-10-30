31 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور خارجه ایران، ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا را «ارتجاعی و غیرمسئولانه» خواند

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز جمعه ۳۱ اکتبر، پس از دستور غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برنامه‌های آمریکا برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را «ارتجاعی و غیرمسئولانه» خواند.

عراقچی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«یک قلدر مسلح به سلاح هسته‌ای، آزمایش سلاح‌های اتمی را از سر می‌گیرد. همین قلدر، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را اهریمنی جلوه می‌دهد.»

وی افزود:«اعلام (آمریکا) مبنی بر ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای، اقدامی ارتجاعی و غیرمسئولانه و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.»

