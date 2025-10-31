تبریکات گسترده به کوردستان۲۴ در دهمین سالگرد تأسیس؛ تأکید بر نقش راهبردی رسانه

مقامات و نهادهای مختلف اقلیم کوردستان و عراق، از جمله رئیسِ هیئتِ سرمایه‌گذاری، استاندارِ اربیل و نایبِ رئیسِ مجلسِ نمایندگانِ عراق، با ارسال پیام‌هایی، دهمین سالگردِ آغاز به کارِ شبکه‌ی خبریِ کوردستان۲۴ را تبریک گفتند

6 ساعت پیش

روز جمعه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، دهمین سالگردِ تأسیسِ شبکه‌ی خبریِ کوردستان۲۴ بود و در ادامه‌ی پیام‌هایِ تبریکِ پیشینِ مقاماتِ اقلیم کوردستان، به‌ویژه مسرور بارزانی، نخست‌وزیرِ اقلیم کوردستان، شماری دیگر از مسئولان و نهادها نیز با ارسال پیام‌هایی، این رویداد را گرامی داشتند. این پیام‌ها بر نقشِ محوریِ کوردستان۲۴ در اطلاع‌رسانیِ حرفه‌ای و خدمت به جامعه تأکید داشتند.

محمد شکری، رئیسِ هیئتِ سرمایه‌گذاریِ اقلیم کوردستان، در پیامِ تبریکِ خود اظهار داشت که کوردستان۲۴ مسئولیت‌هایِ اجتماعی و حرفه‌ایِ خود را در قبالِ میهن و خاکِ کوردستان به‌خوبی انجام داده است. او افزود که این شبکه همواره برای ترویجِ فرهنگِ رواداری، هم‌زیستی، عدالت و حفظِ حقوقِ بشر در کوردستان تلاش کرده و وظایفِ حرفه‌ایِ خود را بر اساسِ اصولِ مسئولیتِ اجتماعی در قبالِ میهن، آزادی‌هایِ فردی و افرادِ جامعه به نحوِ احسن به انجام رسانده است.

جوتیار عادل، رئیسِ اداره‌ی رسانه و اطلاعاتِ دولتِ اقلیم کوردستان، نیز ضمن تبریک این مناسبت، ابراز امیدواری کرد که کوردستان۲۴ بر پیام و برنامه‌ی ملی و حرفه‌ایِ خود و تعمیقِ همبستگی و هم‌زیستی در کوردستان پایدار بماند.

شاخوان عبدالله، نایبِ رئیسِ مجلسِ نمایندگانِ عراق، در پیامِ خود به مناسبتِ دهمین سالگردِ آغاز به کارِ کوردستان۲۴، این شبکه را نمونه‌ای برجسته از حرفه‌ای‌گری در رسانه‌هایِ آزاد دانست که بر پایه‌ی صداقت و پایبندیِ ملی بنا شده است. او تلاش‌هایِ کوردستان۲۴ را ستود و اظهار داشت که این شبکه با پوششِ متعادلِ رویدادهایِ سیاسی، ثابت کرده است که بلندگویِ بازتاب‌دهنده‌ی خواسته‌هایِ شهروندان است و در تثبیتِ ارزش‌هایِ کثرت‌گرایی، رواداریِ دینی و گشودگی در برابرِ جهان سهیم بوده است.

فلاح حسن، رئیسِ کنگره‌ی جوانانِ کورد، در پیامی به زبانِ انگلیسی، نقشِ کوردستان۲۴ را در دهه‌ی گذشته در انتقالِ حقایق و رساندنِ صدایِ اقلیم کوردستان به جهان به صورتِ حرفه‌ای، فعال و مؤثر توصیف کرد. او افزود که کوردستان۲۴ با پایبندی به اصولِ حرفه‌ای و مسئولانه‌ی روزنامه‌نگاری، به تقویتِ جامعه و نسلِ جدید کمک کرده و الهام‌بخشِ رهبرانِ جوان بوده است. حسن از تلاش‌هایِ این شبکه در حمایت از شفافیت، ارزش‌هایِ دموکراتیک و ترویجِ آگاهیِ ملی قدردانی کرد.

بخشِ فرهنگی و رسانه‌ایِ پارت دموکرات کوردستان نیز در پیامی اعلام کرد که مؤسسه‌ی کوردستان۲۴ توانسته است در طولِ ۱۰ سالِ فعالیتِ خود، نقشِ فعال و برجسته‌ای در زمینه‌هایِ مختلفِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ کوردستان ایفا کند. این بخش افزود که کوردستان۲۴ با برنامه‌ها و گزارش‌هایِ متنوعِ خود، به سکویی مهم برای گفت‌وگویِ آزاد و توسعه‌ی فرهنگِ ملی و بازگشاییِ صفحاتِ تاریخیِ مردمِ ما تبدیل شده است.

گوهدار شیخو، سرپرستِ اداره‌ی مستقلِ زاخو، کوردستان۲۴ را شبکه‌ای حاملِ پیامِ حقیقت و خدمت‌رسانی به شهروندانِ کوردستان دانست. او اشاره کرد که کوردستان۲۴ در زمانِ مناسبی، یعنی در اوجِ جنگ با داعش، پخشِ خود را آغاز کرد و در کنارِ پیشمرگه‌هایِ قهرمان، به عنوانِ رسانه‌ای کارآمد، حرفه‌ای و میهن‌پرست، توانست نقشِ بزرگی در سراسرِ جهان ایفا کند.

امید خوشناو، استاندارِ اربیل، نیز ضمن تبریکِ این سالگرد، ابراز امیدواری کرد که کوردستان۲۴ همچون گذشته، با رعایتِ اصول و اخلاقِ حرفه‌ایِ روزنامه‌نگاری، در راستایِ مسائلِ ملی و میهنی گام بردارد و با همان روحیه‌ی ملی و میهنی، نقشِ فعال و مهمِ خود را در خدمت‌رسانی و پیشرفتِ رسانه‌ی کوردی ایفا کند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که کوردستان۲۴ با هدفِ انتشارِ اخبارِ صحیح و مسئولیت‌پذیری در کار و رعایتِ اخلاقِ رسانه‌ای آغاز به کار کرده و ۱۰ سال است که به این وعده‌ی خود پایبند است. خوشناو افزود که شهروندان برای صحت و درستیِ اخبار به کوردستان۲۴ مراجعه می‌کنند و این شبکه به عنوانِ منبعی موثق، موردِ اعتمادِ آن‌ها قرار گرفته است. کوردستان۲۴ در طولِ ده سالِ پخشِ خود، رویدادهایِ بزرگِ کوردستان و منطقه را پوشش داده و به منبعی برای رسانه‌هایِ جهانی تبدیل شده است. این شبکه همواره تلاش کرده است تا با ارائه‌ی اخبارِ صحیح و مستند، اعتمادِ بینندگان را بر جمع‌آوریِ لایک و بازدید در شبکه‌هایِ اجتماعی ترجیح دهد.