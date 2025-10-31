پرزیدنت بارزانی در جمع مردم زاخو این شهر را قلب و روح کوردستان نامید
پرزیدنت مسعود بارزانی در سفر به زاخو، این شهر را قلب و روح کوردستان خواند و بر لزوم خدمترسانی به آن تأکید کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی در چارچوبِ سفرِ خود به منطقهی بادینان، بعدازظهر روز جمعه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، در شهرِ زاخو با اقشار، گروهها و شخصیتهای ادارهی مستقل زاخو دیدار و گفتگو کرد.
پرزیدنت بارزانی، در این نشست، سخنرانیِ خود را خطاب به حاضران ایراد کرد و تأکید نمود که زاخو قلب و روحِ ماست. وی افزود که این شهر قربانیهایِ بسیاری برای آزادیِ کوردستان و در جنگِ علیه تروریستهایِ داعش داده است، از این رو، ما خود را مدیونِ آن میدانیم و لازم است بدونِ هیچگونه تبعیضی به زاخو و تمامِ کوردستان خدمت کنیم.
بارزانی اظهار داشت: "آنچه برای زاخو انجام شده، مایهی خرسندی است، اما هنوز باید بیشتر به آن خدمت شود. تغییرِ ایجاد شده در زاخو در مقایسه با دو سالِ پیش، به وضوح قابل مشاهده است."
بارزانی در بخشِ دیگری از سخنرانیِ خود به انتخاباتِ پارلمانی عراق اشاره کرد و گفت: "ما به عنوانِ پارت دموکرات کوردستان، باورِ راسخی به انتخابات داریم و میخواهیم ملتِ خود سرنوشتِ خویش را تعیین کند. پارت در تمامِ انتخابات همواره رتبهی اول را کسب کرده و این بار نیز میخواهیم قدرتِ پارت را به همگان نشان دهیم."
ایشان همچنین افزود: "میخواهم همگان بدانند که توطئهی علیه کوردستان ادامه دارد. اگر در گذشته این توطئهها از راهِ نظامی و جنگ بود، اکنون از طریقِ موادِ مخدر، ناامید کردنِ مردم، تضعیف کردنِ تعلقِ ملی، قطعِ حقوق و تلاش برای گرسنه نگه داشتنِ مردم است. وظیفهی همهی ماست که جلوی این نوع توطئهها را بگیریم و اجازه ندهیم جامعهی کوردستان با موادِ مخدر دچار تزلزل و ناامیدی شود."
اصول حکمرانی عراق و تعهد به مردم
در مورد وضعیتِ سیاسی و اداری عراق، پرزیدنت بارزانی تصریح کرد: "در گذشته، همهی ما در سال ۲۰۰۲ در کنگرهی اپوزیسیون در لندن بر سر سه اصلِ بسیار مهم توافق کردیم که عراق باید بر اساسِ مشارکت، تعادل و توافق اداره شود، اما متأسفانه این امر محقق نشد. پس از تلاشهایِ فراوان، قانونِ اساسی دائمی عراق تدوین شد و مردمِ عراق به آن رأی دادند، اما متأسفانه به قانونِ اساسی نیز آنگونه که باید پایبندی نشد، به همین دلیل عراق دچار این همه مشکلاتِ فراوان شده است. اکنون و در آینده نیز اگر دولتِ عراق بر اساسِ این سه اصل اداره نشود، مشکلاتِ آن هرگز حل نخواهند شد، زیرا تاریخِ اثبات کرده که یک طرف نمیتواند بر عراق حکومت کند."
بارزانی در ادامهی سخنرانیِ خود تأکید کرد که "ما به عنوانِ پارت دموکرات کوردستان، در برابرِ ملتِ خود، در برابرِ خونِ شهیدانِ ما، در برابرِ اشکِ مادرانِ شهیدانِ ما و در برابرِ مبارزه و فداکاریِ پیشمرگههایِ ما متعهد هستیم."
ایشان همچنین گفت: "پارت برای حال و آیندهی این ملت کار میکند. علاوه بر دفاعِ میدانی و سیاسی، به طور جدی در زمینهی بازسازی و تقویتِ زیرساختِ اقتصادی و پیشرفتِ بخشهایِ بهداشت، آموزش، راهها و جادهها، آب، برق، کشاورزی و آبیاری فعالیت میکنیم."
پرزیدنت بارزانی به فرهنگِ غنیِ همزیستی اشاره کرد و اظهار داشت: "کوردستان متعلق به همهی مؤلفههاست و باید این فرهنگِ غنی حفظ شود."
در همین راستا و در مورد همزیستی و سرنوشتِ مشترک، بارزانی به نمونهی تاریخیِ زمانِ انفالِ بارزانیها اشاره کرد که چند نفر از اهالی روستایِ بیدیال، یک روستایِ مسیحینشین آشوری، همراه با عملیاتِ انفال در منطقهی بارزان دستگیر شده بودند. مسئولِ امنیتی آن عملیات به آنها گفته بود که شما مسیحی هستید و آزادید بروید، اما آنها پاسخ داده بودند که ما نیز بارزانی هستیم و سرنوشتِ ما با بارزانیها یکی است. به این ترتیب، آنها نیز همراه با بارزانیها انفال شدند.
ایشان همچنین تأکید کرد که "امیدِ ما بسیار زیاد است و با پشتیبانیِ ملتِ خود ادامه خواهیم داد و کوردستان باید یک اقلیم، یک پارلمان، یک دولت و یک نیرویِ پیشمرگه داشته باشد."