گزارش نشریهی آمریکایی: وزارت ارتباطات عراق با شرکتی تحت تحریم آمریکا قرارداد بست
نشریهی "آتلانتیک" از امضای قراردادی میان وزارت ارتباطات عراق و شرکت "مهندس" وابسته به حشد الشعبی خبر داد؛ شرکتی که به دلیل ارتباط با ایران تحت تحریمهای خزانهداری آمریکا قرار دارد
نشریهی آمریکایی "آتلانتیک" گزارشی را در مورد قراردادی میان وزارت ارتباطات عراق و شرکت "مهندس" که تحت مالکیت حشد الشعبی است، منتشر کرده و اشاره کرده است که این قرارداد میتواند خشم آمریکا را برانگیزد.
"آتلانتیک" در گزارشِ خود توضیح داده است که شرکتِ مهندس از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به دلیلِ ارتباطاتِ خود با ایران تحریم شده است و این اقدام میتواند واشنگتن را بیش از پیش خشمگین کند.
این نشریه همچنین فاش کرده است که وزارت ارتباطات عراق بدون هیچگونه رقابتی، مناقصهی یک پروژهی خطوطِ ارتباطی و مخابراتی شاملِ "حفاری، نصبِ مسیر کابلِ فیبر نوری و تعمیرات" را به شرکتِ مهندس واگذار کرده است، در حالی که این شرکت از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده و به دقت تحت نظارت قرار دارد.
نشریهی آمریکایی مذکور تصریح کرده است که تصمیمِ خزانهداری آمریکا برای اعمالِ تحریم بر شرکتِ مهندس، شاملِ این هشدار بوده که هر شخص یا نهادی که با آن معامله کند، با تحریم مواجه خواهد شد. بر این اساس، وزارت ارتباطات عراق که قراردادِ جدیدی با این شرکت منعقد کرده، ممکن است از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شود.
مسئلهی این قراردادِ وزارت ارتباطات عراق با شرکتِ مهندس به طور گسترده در رسانههایِ عراقی و شبکههایِ اجتماعی منتشر شده است. برخی رسانهها گزارش دادهاند که حشد الشعبی از طریقِ این پروژه که توسط شرکتِ مهندس اجرا میشود، قصد دارد کنترلِ خطوطِ ارتباطی در عراق را به دست گیرد و سیستمی را برای شنود و ضبطِ هرگونه ارتباط از طریقِ این خطوط به کار گیرد.
همزمان، روز جمعه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، وزارت ارتباطات عراق با انتشارِ بیانیهای، قراردادِ خود با شرکتِ مهندس را تأیید کرد و اعلام نمود که این شرکت، یک شرکتِ دولتی وابسته به حشد الشعبی است و حشد الشعبی نیز یک نهادِ دولتی محسوب میشود؛ بنابراین، حق دارد در پروژهها و قراردادهایِ دولتی مشارکت کند.