حزب دمپارتی: تا آزادی دمیرتاش و زندانیان سیاسی، به روند صلح باور نداریم
هیئت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) پس از دیدار با رئیسجمهورِ ترکیه، بر لزومِ آزادیِ صلاحالدین دمیرتاش و دیگر زندانیانِ سیاسی برای پیشبردِ روندِ صلح تأکید کرد
در چارچوبِ تلاشها برای حلِ مسئلهیِ کورد، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهورِ ترکیه، روزِ پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، برای سومین بار میزبانِ هیئتِ "امرالی"ِ حزبِ برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) بود. این نشست در کاخِ ریاستجمهوریِ آنکارا برگزار شد و در آن آخرین تحولاتِ روندِ صلح و گامهایِ آتی موردِ بررسی قرار گرفت.
هیئتِ دمپارتی، متشکل از پروین بولدان و میتحات سانجار، پس از این دیدار در بیانیهای اعلام کرد که "ارزیابیِ دقیق"ی از مرحلهیِ کنونیِ روندِ صلح و جامعهیِ دموکراتیک انجام داده و دیدگاهها و توصیههایِ خود را ارائه کردهاند. آنها همچنین تأکید کردند که با اردوغان به "درکِ مشترک و اجماع" بر سرِ گامهایی که باید برای "تسریع و مؤثرتر" شدنِ این روند برداشته شود، دست یافتهاند.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که حزبِ کارگرانِ کوردستان (پکک) در اقدامی تاریخی، خروجِ نیروهایِ خود از خاکِ ترکیه را اعلام کرده است. این تصمیم پس از دوازدهمین کنگرهیِ پکک اتخاذ شد که در آن، تصمیم به انحلالِ تشکیلاتی و پایانِ مبارزهیِ مسلحانه گرفته شد.
واکنشها و دیدگاههایِ متفاوت
دکتر اوفوق اوراس، سیاستمدارِ تُرک، در گفتوگو با خبرنگارِ کوردستان۲۴، این نشست را "بسیار مهم" دانست و آن را نشانهیِ "جدیتِ سیاسی برای پیشبردِ روندِ صلح" توصیف کرد. او پیشبینی کرد که پس از این دیدار، گامهایِ عملی برای "بازگشتِ نیروهایِ پکک و آزادیِ زندانیانِ سیاسی" همراه با انجامِ اصلاحاتِ قانونی برداشته شود. وی افزود: "حلِ مسئلهیِ کورد در ترکیه، تأثیرِ مثبتی بر ثباتِ منطقه و بهویژه وضعیتِ سوریه خواهد داشت."
با وجودِ خوشبینیهایِ موجود، بخشی از شهروندانِ کورد در استانبول با تردید به این روند مینگرند. یکی از شهروندان گفت: "سالهاست این حرفها زده میشود، اما من باور نمیکنم. تا صلاحالدین دمیرتاش و دیگر زندانیانِ سیاسی آزاد نشوند، من به این روند باور نخواهم داشت." شهروندِ دیگری نیز بر لزومِ مشاهدهیِ گامهایِ عملی تأکید کرد و گفت: "باید همهیِ زندانیانِ سیاسی آزاد شوند، عبدالله اوجالان آزاد شود و راه برای سیاستِ دموکراتیک هموار گردد. ما کوردها خواستارِ حقِ خود هستیم و نمیخواهیم دیگر برادر، برادر را بکُشد."
گامهایِ آتی
پس از خروجِ نیروهایِ پکک، انتظار میرود دولتِ ترکیه گامهایِ حقوقی و سیاسی برای اجرایِ تعهداتِ خود در چارچوبِ روندِ صلح بردارد. کمیسیونِ پارلمانیِ ترکیه که مسئولیتِ تدوینِ چارچوبِ قانونیِ این روند به آن سپرده شده است، قرار است پیشنهادِ خود را به پارلمان ارائه کند.
همزمان، جمیل بایک، رئیسِ مشترکِ کجک، در پیامی اعلام کرده بود که آنها پایبندِ تصمیمِ خروج هستند و منتظرِ گامِ متقابل از سویِ دولتِ ترکیه برای تضمینِ موفقیتِ این روند هستند.
روندِ صلح در ترکیه، که فراز و نشیبهایِ فراوانی را پشت سر گذاشته است، اکنون در مرحلهیِ حساسی قرار دارد. موفقیتِ این روند نه تنها به دهها سال خونریزی پایان میدهد، بلکه میتواند دریچهای نو به سویِ دموکراسی و همزیستی در ترکیه و منطقه بگشاید.