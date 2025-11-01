پرزیدنت بارزانی: میخواهیم ملت آزادانه سرنوشتِ خود را تعیین کند
پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با روحانیونِ استانِ دهوک، بر اهمیتِ انتخابات برای تعیینِ سرنوشتِ ملت تأکید کرد و خواستارِ هوشیاریِ مردم در برابرِ خطراتِ موادِ مخدر شد
دفترِ بارزانی روز شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی در شهرِ دهوک با شماری از روحانیونِ استانِ دهوک دیدار کرده است. در این نشست، بارزانی سخنانی ایراد کرد و به چندین محورِ مرتبط با وضعیتِ کنونی و آیندهیِ اقلیمِ کوردستان و عراق پرداخت.
در این بیانیه آمده است؛ پرزیدنت بارزانی در موردِ انتخابات اظهار داشت که انتخابات روندی بسیار مهم است و در آن مردم سرنوشتِ خود را تعیین میکنند و ما نیز میخواهیم ملت آزاد باشد و آزادانه تصمیمِ خود را بگیرد. وی افزود، از نظرِ پارت دموکرات کوردستان، انتخابات تنها برای کسبِ منصب نیست، بلکه میخواهیم قدرت و رأیِ پارت را به همگان نشان دهیم و با این قدرت و رأی از حقوقِ مردمِ کوردستان و عراق دفاع کنیم.
همزیستی و چالشهایِ عراق
پرزیدنت بارزانی در بخشِ دیگری از سخنانِ خود، به ظلم و ستمی اشاره کرد که در طولِ تاریخ بر مردمِ کوردستان بدونِ تفاوتِ دینی و ملیتی روا داشته شده است، از زمانِ تأسیسِ دولتِ عراق که شرطِ تأسیسِ آن وجودِ مشارکت و توازن و توافق بود، اما این امر محقق نشد، به همین دلیل عراق بهطورِ مداوم تا به امروز در مشکل و بحران به سر میبرد. وی همچنین به مراحلِ ظلم و ستم و نسلکشیِ مردمِ کوردستان، اعم از مسلمان و مسیحی و ایزدی، چه به دستِ رژیمهایِ عراق و چه در چند سالِ اخیر توسطِ داعش، اشاره کرد. در این چارچوب، بارزانی بیان داشت که در کوردستان فرهنگِ همزیستی و تساهل بسیار افتخارآمیز است و در سراسرِ جهان از آن سخن گفته میشود. بنابراین، این سرمایهای بزرگ برای ماست و باید آن را حفظ کرده و بیشتر تقویت کنیم.
در محورِ دیگری از سخنانِ خود، بارزانی اشاره کرد که پس از سال ۲۰۰۳ تلاش کردیم عراقی جدید را با هم بنا کنیم، قانونِ اساسیِ دائمیِ عراق نوشته شد و بیشترِ مشکلات در آنجا راهحلهایی برایشان در نظر گرفته شد. ما معتقد بودیم که اگر این قانونِ اساسی اجرا شود، عراق از بیشترِ مشکلات رهایی مییابد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. اکنون نیز امید داریم که پس از این انتخابات، با برخی طرفهایِ دلسوز به توافق برسیم و عراق از این محنت رهایی یابد. ما از نامزدهایِ خودمان نیز خواستهایم که باید نمایندهیِ همهیِ مردمِ عراق بدونِ تفاوت باشند.
توسعهیِ اقلیمِ کوردستان و هشدار دربارهیِ موادِ مخدر
پرزیدنت بارزانی همچنین به آبادانی و خدمات و پیشرفتهایِ اقلیمِ کوردستان اشاره کرد و تأکید نمود که لازم است به خودمان متکی باشیم و بیشتر به بخشهایِ کشاورزی و گردشگری و صنعت توسعه دهیم.
ایشان از روحانیون خواست که بهطورِ جدی، مردم را از خطراتِ موادِ مخدر هوشیار کنند که از نظرِ دینی مجاز نیست و یک آفتِ کشندهیِ اجتماعی نیز هست.