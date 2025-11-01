اخبار

ارتشِ عراق دو کشاورزِ کورد را بازداشت کرد

ارتشِ عراق روزِ گذشته در روستایِ شناغه، دو کشاورزِ کورد را در حینِ شخم‌زدنِ زمین‌هایِ خود بازداشت و تراکتورهایِ آن‌ها را مصادره کرد

کوردستان اقلیم کوردستان کشاورزان کورد ارتش عراق

روزِ جمعه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، دو کشاورزِ کورد به نام‌هایِ صمد کریم و نشأت رحمان، در حینِ شخم‌زدنِ زمین‌هایِ خود در روستایِ شناغه توسطِ نیرویی از ارتشِ عراق بازداشت و به پاسگاهِ پلیسِ سرگران تحویل داده شدند.

یک کشاورز از این روستا در موردِ این حادثه به کوردستان۲۴ گفت: "نیرویِ ارتشِ عراق، علاوه بر بازداشتِ دو کشاورز، تراکتورهایِ آن‌ها را نیز مصادره کرد." این کشاورز همچنین افزود: "پس از تلاشِ مسئولانِ پارت دموکرات کوردستان در منطقه‌یِ مرزی، این دو کشاورز با وثیقه آزاد شدند، اما تراکتورهایِ آن‌ها هنوز بازگردانده نشده است."

پس از شانزدهمِ اکتبرِ ۲۰۱۷ و عقب‌نشینیِ پیشمرگه از مرزِ کرکوک، کشاورزانِ کورد به‌طورِ مداوم از سویِ ارتشِ عراق با بازداشت و توهین مواجه می‌شوند. اعرابِ مهاجر نیز در تلاش برای تصرفِ زمین‌هایِ آن‌ها هستند، این در حالی است که پارلمانِ عراق قوانینِ دورانِ بعثِ مربوط به اراضی را لغو کرده است.

 
مصطفی ابراهیم ,
