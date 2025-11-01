ارتشِ عراق دو کشاورزِ کورد را بازداشت کرد
ارتشِ عراق روزِ گذشته در روستایِ شناغه، دو کشاورزِ کورد را در حینِ شخمزدنِ زمینهایِ خود بازداشت و تراکتورهایِ آنها را مصادره کرد
روزِ جمعه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، دو کشاورزِ کورد به نامهایِ صمد کریم و نشأت رحمان، در حینِ شخمزدنِ زمینهایِ خود در روستایِ شناغه توسطِ نیرویی از ارتشِ عراق بازداشت و به پاسگاهِ پلیسِ سرگران تحویل داده شدند.
یک کشاورز از این روستا در موردِ این حادثه به کوردستان۲۴ گفت: "نیرویِ ارتشِ عراق، علاوه بر بازداشتِ دو کشاورز، تراکتورهایِ آنها را نیز مصادره کرد." این کشاورز همچنین افزود: "پس از تلاشِ مسئولانِ پارت دموکرات کوردستان در منطقهیِ مرزی، این دو کشاورز با وثیقه آزاد شدند، اما تراکتورهایِ آنها هنوز بازگردانده نشده است."
پس از شانزدهمِ اکتبرِ ۲۰۱۷ و عقبنشینیِ پیشمرگه از مرزِ کرکوک، کشاورزانِ کورد بهطورِ مداوم از سویِ ارتشِ عراق با بازداشت و توهین مواجه میشوند. اعرابِ مهاجر نیز در تلاش برای تصرفِ زمینهایِ آنها هستند، این در حالی است که پارلمانِ عراق قوانینِ دورانِ بعثِ مربوط به اراضی را لغو کرده است.