استاندارِ اربیل: از هیچ طرفی برای تبلیغاتِ انتخاباتی جلوگیری نشده است

استاندارِ اربیل تأکید کرد که هیچ حزبِ سیاسی شکایتی در موردِ ممانعت از تبلیغاتِ انتخاباتی ثبت نکرده است

امید خوشناو، استاندار اربیل
امروز شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، امید خوشناو، استاندارِ اربیل، در یک کنفرانسِ مطبوعاتی اعلام کرد که تبلیغاتِ انتخاباتیِ ششمین دوره‌یِ پارلمانِ عراق در حوزه‌یِ این استان به شکلی آرام و متمدنانه در حالِ برگزاری است و تا کنون هیچ حزبِ سیاسی شکایتِ رسمی در موردِ ممانعت از تبلیغاتِ انتخاباتی ثبت نکرده است.

وی همچنین در موردِ تنشِ در بازارِ اربیل توضیحاتی ارائه داد و آن را حادثه‌ای موقتی و برنامه‌ریزی‌شده ندانست. حادثه‌ای که استاندار به آن اشاره کرد، عبارت بود از تنش و درگیریِ کوتاهی که نزدیکِ قلعه‌یِ اربیل بینِ هوادارانِ پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌یِ میهنیِ کوردستان رخ داد.

امید خوشناو تأکید کرد که این حادثه "برنامه‌ریزی‌شده نبود" و "به سرعت کنترل شد." وی همچنین افزود که هیچ حزبِ سیاسی در موردِ این حادثه شکایتی ثبت نکرده است.

اظهاراتِ استاندارِ اربیل در حالی بیان می‌شود که تبلیغاتِ انتخاباتی شدت گرفته و احزابِ سیاسی در رقابت برای کسبِ آرایِ شهروندان هستند. پیش از این، استانداریِ اربیل آمادگیِ کاملِ خود را برای برگزاریِ این روند اعلام کرده و از همه‌یِ طرف‌ها خواسته بود تا برای انتخاباتی موفق، به دستورالعمل‌هایِ کمیسیون پایبند باشند.

 

تدابیرِ امنیتی برای کمپینِ انتخاباتی

برای اطمینان از برگزاریِ کمپینِ انتخاباتیِ آرام و متمدنانه، کمیته‌یِ امنیتیِ استانِ اربیل به سرپرستیِ استاندار، چندین تصمیم و توصیه صادر کرده است. مهم‌ترینِ این تصمیمات عبارت بودند از:

-ممنوعیتِ تبلیغات با کاروان‌هایِ متعددِ خودرو در خیابان‌هایِ عمومی برای جلوگیری از ایجادِ اختلال در تردد.

-ممنوعیتِ استفاده از وسایلِ آزاردهنده که برای شهروندان ناراحتی ایجاد می‌کند.

-وضعِ دستورالعمل‌هایِ سخت‌گیرانه برای نحوه‌یِ نصبِ پوسترها و شعارهایِ نامزدها و ممنوعیتِ آن‌ها در اماکنِ عمومی مانندِ اداراتِ دولتی، مدارس، اماکنِ مذهبی و تاریخی.

-هشدار داده شده است که هر نامزدی که به دستورالعمل‌ها پایبند نباشد، پوسترهایِ وی توسطِ شهرداری برداشته شده و با اقداماتِ قانونی مواجه خواهد شد.

پیش از این نیز، اداره‌یِ امنیتِ اربیل در موردِ استفاده و توزیعِ سلاح در زمانِ تبلیغاتِ انتخاباتی هشدار داده و اعلام کرده بود که هر کس این قانون را نقض کند، با برخوردِ قانونی مواجه خواهد شد.

 
مصطفی ابراهیم ,
