استاندارِ اربیل: از هیچ طرفی برای تبلیغاتِ انتخاباتی جلوگیری نشده است
استاندارِ اربیل تأکید کرد که هیچ حزبِ سیاسی شکایتی در موردِ ممانعت از تبلیغاتِ انتخاباتی ثبت نکرده است
امروز شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، امید خوشناو، استاندارِ اربیل، در یک کنفرانسِ مطبوعاتی اعلام کرد که تبلیغاتِ انتخاباتیِ ششمین دورهیِ پارلمانِ عراق در حوزهیِ این استان به شکلی آرام و متمدنانه در حالِ برگزاری است و تا کنون هیچ حزبِ سیاسی شکایتِ رسمی در موردِ ممانعت از تبلیغاتِ انتخاباتی ثبت نکرده است.
وی همچنین در موردِ تنشِ در بازارِ اربیل توضیحاتی ارائه داد و آن را حادثهای موقتی و برنامهریزیشده ندانست. حادثهای که استاندار به آن اشاره کرد، عبارت بود از تنش و درگیریِ کوتاهی که نزدیکِ قلعهیِ اربیل بینِ هوادارانِ پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهیِ میهنیِ کوردستان رخ داد.
امید خوشناو تأکید کرد که این حادثه "برنامهریزیشده نبود" و "به سرعت کنترل شد." وی همچنین افزود که هیچ حزبِ سیاسی در موردِ این حادثه شکایتی ثبت نکرده است.
اظهاراتِ استاندارِ اربیل در حالی بیان میشود که تبلیغاتِ انتخاباتی شدت گرفته و احزابِ سیاسی در رقابت برای کسبِ آرایِ شهروندان هستند. پیش از این، استانداریِ اربیل آمادگیِ کاملِ خود را برای برگزاریِ این روند اعلام کرده و از همهیِ طرفها خواسته بود تا برای انتخاباتی موفق، به دستورالعملهایِ کمیسیون پایبند باشند.
تدابیرِ امنیتی برای کمپینِ انتخاباتی
برای اطمینان از برگزاریِ کمپینِ انتخاباتیِ آرام و متمدنانه، کمیتهیِ امنیتیِ استانِ اربیل به سرپرستیِ استاندار، چندین تصمیم و توصیه صادر کرده است. مهمترینِ این تصمیمات عبارت بودند از:
-ممنوعیتِ تبلیغات با کاروانهایِ متعددِ خودرو در خیابانهایِ عمومی برای جلوگیری از ایجادِ اختلال در تردد.
-ممنوعیتِ استفاده از وسایلِ آزاردهنده که برای شهروندان ناراحتی ایجاد میکند.
-وضعِ دستورالعملهایِ سختگیرانه برای نحوهیِ نصبِ پوسترها و شعارهایِ نامزدها و ممنوعیتِ آنها در اماکنِ عمومی مانندِ اداراتِ دولتی، مدارس، اماکنِ مذهبی و تاریخی.
-هشدار داده شده است که هر نامزدی که به دستورالعملها پایبند نباشد، پوسترهایِ وی توسطِ شهرداری برداشته شده و با اقداماتِ قانونی مواجه خواهد شد.
پیش از این نیز، ادارهیِ امنیتِ اربیل در موردِ استفاده و توزیعِ سلاح در زمانِ تبلیغاتِ انتخاباتی هشدار داده و اعلام کرده بود که هر کس این قانون را نقض کند، با برخوردِ قانونی مواجه خواهد شد.